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台中潭子柳川排水潭北段護岸改善 人行步道完工啟用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子區柳川排水潭北段護岸改善及人行步道，今天啟用。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區柳川排水潭北段護岸改善及人行步道，今天啟用。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區柳川排水潭北段護岸改善及人行步道今天啟用，水利署三河局投入1400多萬元，利用柳川排水潭北段護岸改善工程並施作左岸空間增設人行步道，河岸綠美化的親水環境擴大附近社區住家休閒範圍。

今天舉辦啟用典禮，立委楊瓊瓔和三河局等人出席，台中市議員賴朝國、吳呈賢議員服務處、徐瑄灃議員服務處、市府養工處蔡孟奇總工程司、潭子區長劉汶軒、潭子區農會總幹事林淑茵等人，和在地里長與里民參加。

楊瓊瓔表示，潭子區柳川排水潭北段護岸改善及人行步道左右岸開通後，未來將成為潭北里當地居民運動、散步的場域，她感謝賴朝國議員及里長們大力支持，及經濟部水利署第三河川局同意籌措工程經費1400多萬元。

此工程利用左岸閒置用地空間，活化改造為無障礙人行步道，提供民眾優質安全的步行空間。楊瓊瓔說，潭子區柳川排水潭北段護岸改善及人行步道左岸完工後，左右兩岸總長約600公尺，設計「以人為本」，考量民眾需求，沿途增設照明燈具並新增健康步道，未來會再繼續請市府養工處增設休閒座椅及簡易運動設施，讓民眾有更完善的步行環境。

潭北里長林俊堂說，新設人行步道完工後，成功帶動里內運動風氣，每天清早和傍晚，吸引許多民眾運動、休憩。

台中市潭子區柳川排水潭北段護岸改善及人行步道，今天啟用。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區柳川排水潭北段護岸改善及人行步道，今天啟用。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

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