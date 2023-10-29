中州科大停辦 彰北運動中心綁健興游泳池委外經營

游泳池經營不易，彰化縣立健興游泳池原本委由建國科大營運管理，因校方不堪虧損不再續約，目前由縣府自行管理，彰北運動中心則因營運管理的中州科大停辦，今年年底也契約到期，縣府決定將健興游泳池與彰北運動中心合併委外招商，希望趕在年底完成，提供多功能使用，擴大效益。

彰化縣政府委由健國科技大學營運管理的彰化縣立健興游泳池，因縣府一再調高權利金，又不讓校方提高票價等因素，建國科大不堪每年虧損約100萬元，在2019年元月契約期滿不再續約，後來縣府3次招標也都乏人問津，隨後縣府獲教育部補助，共動用5千多萬元辦理整建，去年10月完工啟用，暫由縣府自行管理。

彰北國民運動中心是彰化縣第一座國民運動中心，為地下1層、地上4層的建築，2015年12月完工，彰化縣政府以OT案委託中州學校財團法人中州科技大學營運管理，因中州財團法人財務困難，經教育部宣告解散，及8年營運契約到期在今年12月31日期滿將退出營運，必須重新招商中。

彰北運動中心除游泳池外，還有桌球、懸吊、 籃球 、 羽球場 、 健身房 、 舞蹈教室 、 飛輪等場地，相當多元而完善 ，據縣府教育處指出，委由校方營運管理以來，每年都繳給縣府300萬元收入，反觀健興游泳池則主要是水上運動使用，先天限制較多。因此，彰化縣政府決定彰北運動中心綁健興游泳池合併招標，一舉解決兩場館的營運管理問題。

教育處指出，在舉辦廠商說明會時，廠商對於健興游泳池也不同的經營想法，主是健興游泳池是經認證的標準游泳池，可以舉辦各種賽事，加上水深足，可以舉辦浮潛、輕艇、水球及水上瑜伽等水上運動，如果結合彰北運動中心，廠商可以做更多元化的經營。