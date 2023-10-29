聽新聞
test
0:00 / 0:00
復康巴士違停多 台中年底試辦共享車格
台中市有13萬多名身心障礙者，復康巴士共276輛，每年平均出勤80萬趟次，違規事故連兩年都超過百件，今年到8月底也有98件。復康巴士司機抱怨，不少道路一位難求，為方便身障者下車，臨停紅線卻被檢舉。台中市停管處表示，醫院周邊道路將試辦共享車格，最快今年底前推動。
復康巴士提供身障者就醫、點到點交通服務。不過，台中市審計處發現，復康巴士違規數2021、2022年分別為108件及106件，以超速與闖紅燈居多；今年至8月底也有98件，違規並排停車更高達6成。
復康巴士營運單位表示，復康巴士服務行動不便者，家屬希望停車愈近愈好，但醫院周邊停車不易，只能暫停紅線讓身障者下車，卻被民眾檢舉，光違停罰單就占全數三分之一；另有復康巴士司機不熟悉路況，在左轉道不慎直行也被檢舉挨罰。
國民黨議員楊大鋐說，醫院周邊停車一位難求，為方便接送行動不便者，復康巴士又不能停太遠，司機臨停經常遭驅趕，相當無奈。民進黨議員陳雅惠說，台中復康巴士違規多，損傷政府施政形象，她抨擊管理已出現漏洞，要求改善，不要拿乘客生命開玩笑。
停管處長盧佳佳表示，將邀集相關單位現勘，初步以共享車格試辦，服務尖峰時段供復康巴士停車，其餘時段開放給一般車輛，最快今年底前推動。
社會局表示，若發生交通違規事件，司機須自付罰單，且會被記點懲處，達到一定點數將予以解職；營運廠商同樣會記點懲處，達一定點數按契約罰款，另要求營運廠商加強教育訓練，對違規司機個別輔導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言