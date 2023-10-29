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復康巴士違停多 台中年底試辦共享車格

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市有13萬多名身心障礙者，復康巴士共276輛，每年平均出勤80萬趟次。圖／台中市政府提供
台中市有13萬多名身心障礙者，復康巴士共276輛，每年平均出勤80萬趟次。圖／台中市政府提供

台中市有13萬多名身心障礙者，復康巴士共276輛，每年平均出勤80萬趟次，違規事故連兩年都超過百件，今年到8月底也有98件。復康巴士司機抱怨，不少道路一位難求，為方便身障者下車，臨停紅線卻被檢舉。台中市停管處表示，醫院周邊道路將試辦共享車格，最快今年底前推動。

復康巴士提供身障者就醫、點到點交通服務。不過，台中市審計處發現，復康巴士違規數2021、2022年分別為108件及106件，以超速與闖紅燈居多；今年至8月底也有98件，違規並排停車更高達6成。

復康巴士營運單位表示，復康巴士服務行動不便者，家屬希望停車愈近愈好，但醫院周邊停車不易，只能暫停紅線讓身障者下車，卻被民眾檢舉，光違停罰單就占全數三分之一；另有復康巴士司機不熟悉路況，在左轉道不慎直行也被檢舉挨罰。

國民黨議員楊大鋐說，醫院周邊停車一位難求，為方便接送行動不便者，復康巴士又不能停太遠，司機臨停經常遭驅趕，相當無奈。民進黨議員陳雅惠說，台中復康巴士違規多，損傷政府施政形象，她抨擊管理已出現漏洞，要求改善，不要拿乘客生命開玩笑。

停管處長盧佳佳表示，將邀集相關單位現勘，初步以共享車格試辦，服務尖峰時段供復康巴士停車，其餘時段開放給一般車輛，最快今年底前推動。

社會局表示，若發生交通違規事件，司機須自付罰單，且會被記點懲處，達到一定點數將予以解職；營運廠商同樣會記點懲處，達一定點數按契約罰款，另要求營運廠商加強教育訓練，對違規司機個別輔導。

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