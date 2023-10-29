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財力升級補助變少 議員籲中市府節流

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員林德宇（左）、曾威，要求市府減少負債，健全財政。圖／林德宇提供
台中市議員林德宇（左）、曾威，要求市府減少負債，健全財政。圖／林德宇提供

台中市財政財力分級由三級升至二級，議員指「憂喜參半」，中央對地方大型建設如捷運，補助比率降低。建議「市府不容過度樂觀」，應省思降低債務，開源節流。

市府指出，台中市長盧秀燕以「建設更多、舉債變少」為目標，積極透過預算編列、賒借控管及審慎執行預算，讓台中財政狀況日趨好轉，所以中央將台中市財力升至二級，未來持續努力達財政平衡，並堅守財政紀律，開源節流讓城市更進步。

市議員林德宇說，財力升到二級，代表中央對台中的補助比例降低，但日後地方政府自籌配合款必須更高。例如台中捷運，交通部補助大眾捷運系統規畫及建設計畫，對於財力三級的縣市最高補助比率為84%，對財力二級的縣市最高補助則是78%，市府應負擔的配合款也會增加。

林德宇又說，財政財力的升級是好事，市長也特別強調舉債逐年減少，這是指新借的借得少，但實際上總體債務沒有明顯降低。台中市近幾年的人均負債都在3萬6千元、3萬5千元、3萬4千元浮動，如何去還債，解決結構性的問題，市政府應更重視，減少煙火式活動，健全財政，市府應好好審視。

台中捷運 議員

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