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松柏漁港市集租金高 漁民不捧場
台中市松柏漁港魚貨多功能集貨場內部裝修及周邊設施工程，今年8月申報完工，台中區漁會開始受理松柏漁港生鱻市集各據點使用登記、簽約。不過，漁民反映攤位租金高、使用不便，登記狀況卻不踴躍。農業局長張敬昌強調，對於市集內部設施的使用規畫，市府會綜合考量。
松柏漁港以漁民現捕上岸、未經冷凍處理的新鮮海產，清晨6點起漁民習慣在路旁擺售俗稱「現撈仔」為主，內行消費者趁新鮮採購。
大甲區松柏漁港2016年3月完成土地變更，從國有地變為漁業用地，中央補助從1.2億縮至9000萬，一度因原物料上漲、減項發包；市府又追加3900萬，改善內部空間，一波多折。
啟用後，內部裝潢雖美觀，但第一次公告每個攤位每月使用費要1萬2000元，漁民進駐意願不高。議員李文傑說，第二次公告試營運期間使用費雖降到每月6000千元，但不含水電費，對部分漁民來說仍負擔沉重，加上生鱻市集內部的攤位空間不夠大，漁民深感不便，影響漁民進駐意願，希望市府要進一步和漁民溝通。
農業局長張敬昌表示，松柏漁港生鱻市集目前由台中區漁會經營管理，有別於其他的魚市場，松柏漁港專營現撈仔魚貨，相當有特色，農業局對松柏漁港的營運很有信心，市集規畫先試營運，明年開春再正式開幕。
台中松柏漁港是知名景點，海灘戲水、玩沙、踏浪、看夕陽好地方，台中濱海自行車專用道串接苗栗縣最後一哩路完成，包括長度達85公尺的自行車景觀橋、鋼琴造型休憩點、漁網造型地景、安全護欄等新設施。
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