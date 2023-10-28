俄羅斯人不打仗改打太極拳 移地訓練大啖海鮮能量滿滿

俄烏戰爭打不完，4名俄羅斯人出現在彰化縣二林鎮打太極拳讓許多民眾驚訝。俄羅斯太極拳教練米哈伊爾透過台灣籍指導教練陳智誠表示，來台學習不同老師教導的太極拳式，能與原本所學互補，幫助武藝成長。

2023年第八屆世界盃太極拳錦標賽競賽本月底在台舉辦，米哈伊爾帶選手安娜、奧爾加、馬克西恩3天前到二林鎮適中太極學院做移地訓練，並與二林萬興國中太極拳隊學生練習推手。萬興國中校長吳炳連說，學生剛好透過這個機會學外國語文和認識外國文化。

適中太極學院師父陳適當表示，俄羅斯教練和選手經過太極拳界好朋友推薦，找到技術指導推手較好的師資和場地，希望提升技術能在競賽時有好成績。

台籍指導教練陳智誠表示，俄羅斯教練和選手師承另一位太極拳師父，不同師父教的不一樣，他們移地訓練希望補足所學讓武藝上一層樓，適中太極學院教給他們的不只有理論，而是能實際運用在比賽的鄭子太極拳和推手課程。

俄羅斯教練米哈伊爾說，他帶選手來台參加世界盃競賽，希望能學習更多東西帶回俄羅斯。學員安娜、奧爾加都說，華人的太極學院很正宗，她們練3天收獲很多，而且台灣天氣舒適，蚵仔煎等食物新鮮美味，她們補充滿滿能量，有信心在世界盃得到好成績。