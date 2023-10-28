台中消防局3隻搜救犬退役 盧秀燕：任務結束盡情玩吧！

台中市消防局特搜大隊有3隻搜救犬一起退役，開放領養，在第一階段開放都找到適合的領養人。台中市長盧秀燕除主持搜救犬畢業典禮，並在臉書叮嚀要乖，並喊話「通通有！立正聽命！任務結束！現在開始盡情玩吧！」

台中搜救大隊的搜救犬鐵雄、腿腿、本丸退役，領犬員不入捨落淚。

市長盧秀燕臉書貼文：「我們的狗狗英雄今天畢業了，經過層層嚴格評選，我們為退役搜救犬鐵雄、腿腿和本丸找了好人家，辛苦了大半狗生，毛孩們即將開始新生活。

秀燕摸摸牠們，悄悄地說「去了新家，還是要乖乖的喔！」嘮叨叮嚀不能少，但我其實很有信心，因為他們都是來自台中市消防局，訓練有素、能力超群的乖孩子。

台中市特蒐大隊長搜救犬隊畢業要快樂，打勾勾不能哭喔！」市長臉書小編，自己感動到哭了。