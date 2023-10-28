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彰化北斗鎮農業新產品 王惠美品嘗大讚「很有味道」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮農會今天發表新產品香菜乾拌麵，縣長王惠美試吃後掛保證「金好呷」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮農會今天發表新產品香菜乾拌麵，縣長王惠美試吃後掛保證「金好呷」。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮香菜產量占全國七成至八成，鎮農會找在地食品廠商採用冷凍乾燥技術，合作開發香菜乾拌麵，今天邀請農業部、縣政府共同主持產品發表會；縣長王惠美試吃後表示，香菜和其它調味料的味道平衡，麵條Q彈，很可口。

北斗鎮農會今在北斗鎮萬來國小舉辦農情芫夢嘉年華暨彰化優鮮在北斗農特產品行銷活動，現場烤兩頭「彰化健康豬」，燻烤豬肉供民眾品嘗，另有泡菜、油飯等小吃展售，香菜乾拌麵新品發表攤位前大排長龍，縣長王惠美試吃一小盤，稱讚「香菜和調味道的氣味調和，很有特色。好吃！」

王惠美又說，北斗鎮香菜產量占全國80%，因香菜需要輪耕，同一塊地休息3至4年才能再次種植香菜，香菜農到溪州、二林甚至北雲林的西螺種香菜，縣政府欣見北斗鎮農會開發香菜產品，發揮農業多元價值。

北斗鎮農會總幹事陳瑩昇表示，北斗香菜經過檢驗無農藥殘留，冷凍乾燥後新鮮度能維持一年，鎮農會找北斗鎮食品廠製作日曬麵條、香菇油蔥、酢醬，製成兩種口味香菜乾拌麵，從產地到產品符合地產地銷原則。

農業部司長陳俊言、全國農業金庫董事長吳明敏和19個彰化縣鄉鎮市農會總幹事，新北市北投區、台南市下營區、南投縣水里鄉、雲林縣虎尾鎮和雲林縣西螺鎮農會總幹事也到場，各農會都會展售北斗香菜乾拌麵，顯示北斗鎮農會的好人氣。

香菜 農會 彰化 王惠美

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