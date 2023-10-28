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西濱慶安水道公園最快12月啟用 網路命名票選五選一可抽禮券

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化伸港自然生態教育中心位於慶安水道旁，獨特的建築外貌有白色海豚屋的美稱。記者劉明岩／攝影
彰化伸港自然生態教育中心位於慶安水道旁，獨特的建築外貌有白色海豚屋的美稱。記者劉明岩／攝影

彰化西北角生態資源豐富，但缺乏遊憩功能空間，彰化縣府規劃「彰化縣西濱慶安水道水岸遊憩公園工程」去年底開工，打造西濱沿海水岸遊憩公園，縣府城觀處指出，目前工程進度超過8成，最快今年12月落成啟用；目前展開公園第二階段命名。

彰化約有長達61公里的海岸線，生態豐富，其中伸港自然生態教育中心位於慶安水道旁，獨特的建築外貌有白色海豚屋的美稱。

慶安水道水岸遊憩公園工程也將有親子海洋遊樂場、兒童自行車練習場、越野單車PUMP TRACK場地、寵物公園，目前工程剩草地植栽等收尾項目，城觀處指出，目前公園的名稱暫用工程名稱，工程名稱太長，不好記也不好叫，因此舉辦命名。

第一階段網路命名投稿活動有5件作品從500多件投稿作品中脫穎而出，分別是「白色海洋公園」、「悠GO濱海公園」、「嬉濱海豚公園」、「西濱海fun公園」及「潮high公園」，本月27日起到11月10日開放民眾網路投票，每人限投一票，為鼓勵民眾踴躍參與，縣府將於活動結束抽出10位參與網路投票民眾，可獲得500元禮券。

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