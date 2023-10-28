彰化鐵路醫院做日照中心計畫告吹 業者無奈：已投入千萬

彰化縣縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣）2019年修復完工，歷經5次招標流標，最後由彰化大愛照顧服務勞動合作社得標，業者原規畫二樓作為日照中心，但經過約4年努力投入近千萬，多次與公部門交涉，在難以突破現行日照籌設規範，計畫宣布告吹，不排除解約。

彰化鐵路醫院2011年指定為縣定古蹟，經文化部及縣府、管理單位台鐵福委會籌措4836萬多元辦理修復，完工後活化進度一度卡關，台鐵福委會最後月租金調降為15萬元，最後由長照服務起家的「彰化縣大愛照顧服務勞動合作社」得標。

業者規劃空間一樓為商業空間、二樓是日照，創造青銀共好的環境，2020年獲得彰化文資委員會審議通過，目前一樓已有多家特色、在地品牌進駐，親子活動、講座活動多元，還推出PODCAST，與地方互動良好，但日照中心沒有進展。

大愛照顧服務勞動合作社執行長林秀如說，日照中心籌設過程頻碰壁，一開始衛生局認為文資法認可的使用許可並不等同於使用執照，也有人流控管疑慮，建議整棟做日照，但當初接下鐵路醫院是希望讓文資建物親近民眾，不可能不對外開放。

彰化文化局長張雀芬說，古蹟、歷史建築依照原貌修復，沒有使用執照，但須提出因應計畫，依照相對應的建築和消防規定訂，鐵路醫院依照文資法已取得使用許可。

衛生局長葉彥伯說，若此處是做C據點較沒問題，但日照主要照顧失能老人，鐵路醫院適用文資法活化，但文資建築和一般的消防建管標準不同，日照中心幾乎須符合正式長照住宿機構的規定，考量安全，日照中心照顧環境的標準難特例放寬。

林秀如說，衛生局最後提出日照沒有獨立通道等問題須改善，今年五月文化局、衛生局與專家學者開會時，學者提出「非得在文資建築內做日照？」的質疑，讓她相當灰心，逐漸打消日照想法；她說，目前與在地青年討論空間使用未來方向，持續朝向青銀共好，但若難達到損益平衡，仍不排除與與台鐵福委會解約。