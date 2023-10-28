台中財力升級憂喜參半 議員直指中央補助捷運比例恐降

台中市財政財力分級由三級升至二級，議員指「憂喜參半」，中央對地方大型建設如捷運，補助比率降低。建議「市府不容過度樂觀」，應省思降低債務，開源節流。

市府指出，台中市長盧秀燕以「建設更多、舉債變少」為目標，積極透過預算編列、賒借控管及審慎執行預算，讓台中財政狀況日趨好轉，所以中央將台中市財力升至二級，未來持續努力達財政平衡，並堅守財政紀律，開源節流讓城市更進步。

林德宇說，財力升到二級，憂喜參半，代表中央對台中的補助比例降低，但日後地方政府自籌配合款必須更高。例如台中捷運，交通部補助大眾捷運系統規劃及建設計畫，對於財力三級的縣市最高補助比率為84%，對財力二級的縣市最高補助則是78%，市府應負擔的配合款也會增加。

另市府負債高，依據財政部統計，到今年9月，一年以上長債是920億元，短債是110億元，總債務1030億元。其中8月是21億元，9月則是110億元，大幅波動，林德宇指出，盧秀燕在8月市政會議所提的台中人均負債是34096元，指六年來最低，但過了一個月人均負債則又提高為3萬6283元。

財政局長游麗玲說，市府自償性債務分4個部分，區段徵收有145億元、市地重劃有180億5千萬元、住宅基金是103億元，大眾捷運系統烏日北屯線則有60億元。

對於短債的大幅波動，游麗玲則表示，因為在5、6、7、8月，有包括房屋稅等稅賦收入，這樣就會把短債降低，但最近稅收已經使用得差不多，短債可能再提高。

林德宇又說，財政財力的升級是好事，市長也特別強調舉債逐年減少，這是指新借的借得少，但實際上總體債務沒有明顯降低。台中市近幾年的人均負債都在3萬6千元、3萬5千元、3萬4千元浮動，如何去還債，解決結構性的問題，市政府應更重視，減少煙火式活動，健全財政，市府應好好審視。