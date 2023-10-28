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百貨周年慶+台中購物節人潮湧7期 查App停車交通避雷

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
七期百貨周邊道路假日管制，民眾前往先查App避免踩雷。圖／交通局提供
七期百貨周邊道路假日管制，民眾前往先查App避免踩雷。圖／交通局提供

百貨公司周年慶又逢台中購物節26日起跑，中部各民眾湧進台中市消費，台灣大道、惠中路及市政北七路成為「雷區」，台中市政府交通局呼籲，民眾可多使用「台中交通網APP」，查詢路況與百貨公司周邊路段停車資訊，減少找車位時間。

目前百貨周年慶壓軸檔期，台中購物節剛開跑，有經驗的消費者趁活動初期登錄人較少、中獎率高，購物優惠加抽獎，人潮湧進七期。

交通局長葉昭甫指出，已要求百貨業者實施百貨館內停車滿場時，在市政北七路適時啟動入場管制，引導車輛前往周邊特約停車場停放；另配合提高特約停車優惠、周年慶期間假日提供免費接駁車等措施，維持台灣大道、惠中路、市政北七路等路段行車秩序，商圈交通已有改善。

交通局建議，手機下載「台中交通網」APP，提供台中市即時路況影像，避開車陣，另提供路外停車場、路邊停車車位資訊，以利行程規劃。

2023台中購物節從10月26日至12月26日止，活動期間消費滿500元，上「台中通」App登錄即可參加抽現金，台中市政府交通局提醒，持續推出搭台中市計程車的車資也可參加抽獎，加碼提供5倍累計抽獎優惠，只要以台中市為起點，車資累計滿100元以上即可參加抽獎活動。

台中市 周年慶

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