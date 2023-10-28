褐飛蝨入侵 草屯水稻損失1/3

草屯鎮是南投縣數一數二的米倉，但農會發現，二期稻作進入收割階段，遭到褐飛蝨大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田大片枯黃，恐影響收成。南投縣長許淑華昨現勘，要求農會提早收購。立委馬文君說，將爭取農業部比照天然災害農損現金救助，幫助稻農度過難關。

草屯鎮農會指出，草屯是全國重要的糧倉，目前契作的60公頃台稉9號良質米，因水稻「褐飛蝨」蟲害蔓延中部，正值收割期卻首當其衝，受害面積已達3分之一，農友憂心忡忡。

李姓農友說，每叢結實纍纍的水稻，至少都發現200隻褐飛蝨，飽滿的稻穀不堪被飛蝨吸汁，這些水稻都即將收割，平均每天天每分地減收超過1千元稻穀，如再不搶收，再過不到1周，這期稻作就會「去了了」，每分地種稻成本1.1萬元，現已損失超過3成多。

許淑華、馬文君昨到草屯鎮北投里的受災田區，10多名農民叫苦連天，褐飛蝨蟲害災情已遍及中彰投，尤其屬於早熟稻的草屯鎮台稉9號田區很嚴重，實地會勘看到結實滿穀的水稻，變枯黃、倒伏，飽滿的稻殼受蟲害都成「空包彈」，災情很嚴重。

許淑華說，經與農會洽商後，農會同意提早契作水稻收購，來降低農友損失。

馬文君表示，將向農業部提報水稻竭飛蝨災害實際受損面積及程度，爭取比照天然災害，給予現金救助等補貼救濟，也會由農業處協助噴藥防治。