快訊

評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離升格愈來愈遠 彰化人口 明年恐跌破124萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化人口數再下跌，上月跌到124萬871人，地方憂心，儘管有中科二林園區等廠商進駐利多，但仍難阻止人口外流。圖／彰化縣政府提供
彰化人口數再下跌，上月跌到124萬871人，地方憂心，儘管有中科二林園區等廠商進駐利多，但仍難阻止人口外流。圖／彰化縣政府提供

彰化人口跌破125萬人後，無法升格直轄市，今年初人口數124萬5824人，但人口持續下滑，9月底設籍彰化人口再降為124萬871人，再減4953人，地方憂心明年初恐跌破124萬人。縣府表示，推動二林精機園區卡關，中科二林因用水限制無法讓高科技廠進駐，將繼續努力爭取設籍人口。

根據戶政統計，彰化縣今年1月底總人口數為124萬5824人，比去年12月底124萬5239人，正成長585人，但到今年2月底總人口數又開始遞減，平均每月減少550人，今年9月底剩下124萬871人。

統計顯示，去年9月遷入彰化縣2807人，遷出3469人，今年同期遷入2787人，遷出3597人，遷出人口比遷入人口多，青壯人口數減少，高齡縣民比率提高，65歲以上人口占比去年9月17.81%，今年9月已衝上18.5%，高於全國65歲以上人口平均值18%。

彰化縣議員陳玉姬說，縣府、各公所推出優惠政策，縣府每胎生育補助3萬元、各鄉鎮公所也都加碼每胎6千元到1萬元；縣府更推出設籍彰化送好禮，還有中科二林園區等30多家廠商進駐，加上知名百貨公司動工興建，有不少建設利多，為何人口仍下跌？

陳玉姬說，六都分配資源多，社福和教育資源優於彰化縣，加上彰化毗鄰台中市，磁吸效應讓彰化人口外流，縣政府應積極研擬對策，否則就怕明年元月總人口數會跌破124萬人。

縣府表示，中科二林園區因用水限制，無法開放高科技廠進駐，縣府規畫的二林精密園區開發案卡關，加上彰化市東區擴大都市進展不順，彰化市區道路狹窄、缺乏公園綠地等公共設施，導致年輕人外流，將持續努力爭取人口設籍。

生育補助

延伸閱讀

苗栗公館「五谷老學堂」醫事C巷弄長照站揭牌 深人社區服務

限時搶拍！ 彰化秋冬超美「人氣賞花熱點」 美人樹、九重葛花海、欒樹黃金雨

彰化汽車旅館3男爭吵後房內失火...全都轉加護病房

70歲的西螺大橋出現鏽蝕 彰化縣府爭取1.8億維修

相關新聞

離升格愈來愈遠 彰化人口 明年恐跌破124萬

彰化人口跌破125萬人後，無法升格直轄市，今年初人口數124萬5824人，但人口持續下滑，9月底設籍彰化人口再降為124...

褐飛蝨入侵 草屯水稻損失1/3

草屯鎮是南投縣數一數二的米倉，但農會發現，二期稻作進入收割階段，遭到褐飛蝨大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田大片枯黃...

台中中央市場要拆 攤商控補償不公

台中市北區中央市場使用近半世紀已老舊，市府預計明年6月收回攤位，拆除改建為公園與社宅等；市場內250攤位只收回43%、1...

台中營養午餐食材供應平台 訂單個位數

營養午餐食材安全受重視，台中果菜市場設置有機及產銷履歷蔬果供應專區，並成立營養午餐蔬果食材預約平台，不過訂購量少，9月開...

台中地王黑馬 豐原單價101萬元

台中市地政局區段徵收配餘地土地標售昨開標，此次釋出北屯機廠、豐原豐富專案及烏日高鐵特區等3地、20筆土地，市府進帳125...

南投垃圾清運引藍綠議員爭執 許淑華：手心手背都是肉

南投縣垃圾清運引起藍綠議員針鋒相對，民進黨議員要求，縣府垃圾清運應公平公開透明，並要求縣長許淑華簽署承諾書；國民黨議員也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。