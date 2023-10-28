離升格愈來愈遠 彰化人口 明年恐跌破124萬

彰化人口跌破125萬人後，無法升格直轄市，今年初人口數124萬5824人，但人口持續下滑，9月底設籍彰化人口再降為124萬871人，再減4953人，地方憂心明年初恐跌破124萬人。縣府表示，推動二林精機園區卡關，中科二林因用水限制無法讓高科技廠進駐，將繼續努力爭取設籍人口。

根據戶政統計，彰化縣今年1月底總人口數為124萬5824人，比去年12月底124萬5239人，正成長585人，但到今年2月底總人口數又開始遞減，平均每月減少550人，今年9月底剩下124萬871人。

統計顯示，去年9月遷入彰化縣2807人，遷出3469人，今年同期遷入2787人，遷出3597人，遷出人口比遷入人口多，青壯人口數減少，高齡縣民比率提高，65歲以上人口占比去年9月17.81%，今年9月已衝上18.5%，高於全國65歲以上人口平均值18%。

彰化縣議員陳玉姬說，縣府、各公所推出優惠政策，縣府每胎生育補助3萬元、各鄉鎮公所也都加碼每胎6千元到1萬元；縣府更推出設籍彰化送好禮，還有中科二林園區等30多家廠商進駐，加上知名百貨公司動工興建，有不少建設利多，為何人口仍下跌？

陳玉姬說，六都分配資源多，社福和教育資源優於彰化縣，加上彰化毗鄰台中市，磁吸效應讓彰化人口外流，縣政府應積極研擬對策，否則就怕明年元月總人口數會跌破124萬人。

縣府表示，中科二林園區因用水限制，無法開放高科技廠進駐，縣府規畫的二林精密園區開發案卡關，加上彰化市東區擴大都市進展不順，彰化市區道路狹窄、缺乏公園綠地等公共設施，導致年輕人外流，將持續努力爭取人口設籍。