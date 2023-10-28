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台中地王黑馬 豐原單價101萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中區段徵收配餘地標售，豐原豐富專案的一心段1115地號以單價百萬成為標售單價地王。圖片來源／台中市地政局
台中區段徵收配餘地標售，豐原豐富專案的一心段1115地號以單價百萬成為標售單價地王。圖片來源／台中市地政局

台中市地政局區段徵收配餘地土地標售昨開標，此次釋出北屯機廠、豐原豐富專案及烏日高鐵特區等3地、20筆土地，市府進帳125.4億元。本次標售的單價地王不在北屯區，豐原區豐富專案一心段1115地號，以單價101萬元居首，豐原出現首筆單價百萬土地，改寫豐原地價天花板。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，台中此次標售成績還算亮眼，主要是釋出土地多具有工商用途，規畫彈性高受青睞；不過整體標封數、溢價率及標脫率都比上回下滑，可看出多空交雜下，建商出手態度相對保守。

昨天開標的標售土地總面積2.7萬坪，總底價超過185億元，吸引15標封參與投標，最終標脫北屯機廠4筆、豐原豐富專案3筆及烏日高鐵1筆共8筆，標脫率4成，整體溢價率19.2%，市府進帳約125.4億元。

豐富專案一心段1115地號為豐原扣除畸零地後，首筆單價百萬土地，以31.7%溢價率，為本次標售的溢價王，有3封標單競逐「人氣王」，最終由上市櫃建商大華建設奪標。

陳定中分析，豐富專案是豐原近年少見的新興重劃區，該區域有亞洲大學投資逾55億元，打造健康產業園區，以市地重劃推動2期；一心段1115地號為容積率較高的第二種商業區，加上近千坪基地三面臨路，可享整體開發獎勵，奠定地王身價。

北屯機廠有9封標單投標最為踴躍，碧柳段154地號的特商區土地，由富宇建設以總價約20.9億元得標，換算單價約100.8萬元，是本次單價亞軍。烏日高鐵站區近6000坪的新站南段產專二用地，被國泰人壽斥資約33億元買下，為本次標售的總價王，換算單價57.6萬元，也刷新區段地價新高。

高鐵 重劃區 亞洲大學

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