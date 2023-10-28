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台中營養午餐食材供應平台 訂單個位數

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

營養午餐食材安全受重視，台中果菜市場設置有機及產銷履歷蔬果供應專區，並成立營養午餐蔬果食材預約平台，不過訂購量少，9月開學迄今只有5件訂單。議員說，市府應提高補助推動，讓孩子吃得安心。農業局長張敬昌表示，果菜市場蔬果經過農藥快篩，成本較高，團膳業者多向南部限制訂購，將加強推廣。

台中果菜市場設立有機及產銷履歷蔬果供應專區，營養午餐蔬果食材預約平台已於今年6月建置完成，接受營養午餐團膳廠商預約採購，品項不限有機及產銷履歷蔬果，還會調配人力執行快篩抽驗，減少農藥殘留等不合格產品流入營養午餐。

不過，民進黨議員施志昌表示，營養午餐蔬果食材預約平台已完成，但目前訂單僅5件，因蔬果產地多位於南部，量大價格便宜，但新北、桃園也有預約平台，卻能推動成功，關鍵在於市府應提高補助，讓孩子吃得更安心。

農業局表示，營養午餐蔬果食材預約平台建置後，因遇到暑假，開學後才有訂單，大部分廠商多到中南部產地訂購蔬菜，加上台中果菜市場的機制嚴格，需要通過質譜儀快篩，成本約多1成，所以訂單數少，將加強推廣。張敬昌說，未來將媒合教育局委託台中果菜市場設立供應平台，明年底建置完成，後年就會啟動，屆時台中學校的團膳業者全面到台中果菜市場採購蔬果，讓孩子吃得安心；農業局也將輔導果菜市場增添所需設備，並輔導農民生產供應。

營養午餐 產銷履歷 食材

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