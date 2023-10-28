台中中央市場要拆 攤商控補償不公

台中市北區中央市場使用近半世紀已老舊，市府預計明年6月收回攤位，拆除改建為公園與社宅等；市場內250攤位只收回43%、106攤，剩餘攤商組自救會，批評補償費不分攤位大小都相同，根本不公平。議員表示，補償費9年前評定，應隨物價波動提高。市府表示，市府依照契約執行，已給充足時間搬遷，將輔導找合適地點營業。

中央市場1975年興建，已使用近50年，市府2020年1月發布實施都市計畫變更，70%土地為商業區、30%為公園用地、停車場等，現有250攤位將收回，將拆除舊建物後，由財政局規畫開發。

該市場位於北區五權路、篤行路附近，近年人口外流，市場逐漸沒落。市府表示，原本250攤位，宣布將收回後，已有106攤繳回攤位，並領取補償費，其餘攤位明年6月30日前得繳回。

不過，拒絕繳回攤位的攤商組成中央市場自救會，會長張瑞芳說，約10年前，當時的市長林佳龍任內，要求不分大小攤商，補償費一律每單位40萬元，地下室4、5坪的格子攤商8成都已搬遷，他們是1、2樓店面攤商，卻只領相同的補償費，政府帶頭不公平，至今大家都無法接受。

議員陳俞融表示，中央市場將拆除活化轉型，市府沒拿出誠意，消費指數9年來上漲11.75%，9年前評定的補償費，卻都沒調整，攤商為何會願意搬遷？市府轉介合適地點，竟然從市區要安排到大安、后里等地區經營，光車程就要1小時；如果不提高補償金，絕對抗議到底。

經發局長張峯源表示，當初與攤商多次開會，已給予充足時間搬遷，並協助尋覓合適居住與營業地點，也推薦市區搬遷地點；該都市計畫在前市長任內已決議，攤商都有在契約上簽字，並經過法院公證，後續將依照契約辦理。