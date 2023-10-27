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中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

「領爆米花看電影」員林月光電影院 周日還有農特產等你來

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所今晚在公19晴雨球場舉辦「員林月光電影院」活動，員林市長游振雄及市代會主席張國良也扮成電影主人翁瑪利歐兄弟登場，和民眾同樂。圖／員林公所提供
員林市公所今晚在公19晴雨球場舉辦「員林月光電影院」活動，員林市長游振雄及市代會主席張國良也扮成電影主人翁瑪利歐兄弟登場，和民眾同樂。圖／員林公所提供

彰化縣員林市公所今晚在公19晴雨球場舉辦「員林月光電影院」活動，播放「超級瑪利歐兄弟電影版」，員林市長游振雄及市代會主席張國良也扮成電影主人翁瑪利歐兄弟登場，和民眾同樂，游振雄也提醒29日在員林運動公園第一停車場還有「走出健康，引以為農」農特產推廣活動，要讓大家有吃又有拿。

「員林月光電影院」活動今天還為參加的民眾準備免費爆米花，不少民眾傍晚就到公19排隊等領爆米花進場看電影，晚上7點市民代表張詩怡裝扮成碧姬公主擔任主持人，與裝扮成瑪利歐兄弟的游振雄及張國良一起登場，現場洋溢歡樂氣氛，上千民眾一起在戶外看電影。

游振雄表示，「員林月光電影院」活動原訂於10月6日為歡慶國慶日而舉辦，但因小犬颱風搗亂暫停，但為不讓市民失望，而選擇於西洋萬聖節前夕補辦，今晚在公19晴雨球場有360吋巨型螢幕LED電視牆及配置4只喇叭創造立體環繞聲音，讓民眾可享受最佳視聽感官的電影效果。

如果今晚沒趕上領爆米花看電影，公所29日在員林運動公園第一停車場、藤山步道舉辦「走出健康，引以為農」農特產推廣活動，除了可逛藤山市集，還有小青蛙兒童劇團表演、DIY體驗、親子闖關等，公所更準備千份香菇雞湯讓民眾免費品嚐，送完為止。

員林市公所今晚7點在公19晴雨球場舉辦「員林月光電影院」活動，現場還發放爆米花，不少民眾早早去卡位。圖／員林市公所提供
員林市公所今晚7點在公19晴雨球場舉辦「員林月光電影院」活動，現場還發放爆米花，不少民眾早早去卡位。圖／員林市公所提供
員林市公所今晚在公19晴雨球場舉辦「員林月光電影院」活動，員林市長游振雄及市代會主席張國良也扮成電影主人翁瑪利歐兄弟登場，和民眾同樂。圖／員林公所提供
員林市公所今晚在公19晴雨球場舉辦「員林月光電影院」活動，員林市長游振雄及市代會主席張國良也扮成電影主人翁瑪利歐兄弟登場，和民眾同樂。圖／員林公所提供

電影 員林 游振雄

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