南投垃圾清運引藍綠議員爭執 許淑華：手心手背都是肉

南投縣垃圾清運引起藍綠議員針鋒相對，民進黨議員要求，縣府垃圾清運應公平公開透明，並要求縣長許淑華簽署承諾書；國民黨議員也回擊，立委蔡培慧補選前承諾要清運5萬噸垃圾，至今未兌現，應讓蔡培慧先簽署。許淑華說，各鄉鎮手心手背都是肉，縣府會積極努力，清運各鄉鎮垃圾。

民進黨議員王秋淑、蔡銘軒、陳宜君、吳棋楠、蘇昱誠、陳玉鈴、沈夙崢將焦點對準垃圾處理問題，質疑縣府清運垃圾各鄉鎮標準不一，名間、埔里、竹山、魚池等民進黨執政鄉鎮，垃圾清運量幾乎很少，埔里垃圾山還吸引新人拍婚紗，成為新聞。

沈夙崢說，縣府和民間廢棄物處理業者「可寧衛」簽署合作，預計用2.4億元專案清運南投市垃圾，草屯鎮垃圾清運量最多，埔里鎮清潔隊堆出垃圾山清運量卻很少，民進黨議員也要不到2.4億元清運專案計畫書內容，對議會相當不尊重。

沈夙崢等6名議員，要求縣長簽署承諾書，比照南投市模式，解決其他鄉鎮垃圾堆置問題，並提供南投縣垃圾篩分去化清理計畫書給議員。

副議長潘一全和國民黨議員洪明科、林芳伃、林儒暘等人不滿，認為蔡培慧立委補選時承諾幫竹山、名間、南投市清運5萬公噸垃圾，到現在有沒有兌現？要求蔡培慧先簽署承諾書。許淑華也說，她在議會正式答覆，會對所有縣民負責，不需再簽署承諾書。

許淑華說，埔里垃圾問題變成新聞，埔里鎮公所及南投縣政府來說，都是傷害，縣府也不樂見。她擔任南投縣長，立即和8個縣市接洽，外運8萬噸垃圾，但南投累積垃圾約24萬噸，加上一年垃圾增加約9萬噸，光靠縣市協助是不夠的。

各鄉鎮垃圾堆積量，依序草屯最多，中央正依專案執行清運；其次是竹山及南投市及名間鄉；竹山和名間還有空間可打包處理，而南投市夏季味道比較重，又鄰近人口密度較高地區，所以南投市垃圾先專案處理，將來如經費較充裕，也可以調配，適時調度因應。

對於埔里清醮活動，可能產生較多垃圾。許淑華表示，垃圾處理，不分你我，她要重申的是，手心手背都是肉，埔里作醮勢必產生較多垃圾，縣府會加速協助，優先處理。另外議員建議興建焚化爐或建置垃圾處理空間，縣府都會列入考量，並考慮各種方案，也希望有更多縣市願意協助南投縣。