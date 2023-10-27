台中市金手獎選拔 20家廠商脫穎而出

第22屆台中市金手獎選拔結果出爐，台中市長盧秀燕今天頒獎表揚20家得獎廠商時表示，感謝得獎的中小企業，對這座城市及對台灣產業、經濟的貢獻，再創經濟奇蹟新高峰。

第22屆金手獎頒獎典禮下午在台中市政府4樓集會堂舉行，今年共有20家中小企業得獎，接受盧秀燕的頒獎表揚。

盧秀燕在會中致詞表示，台中市金手獎是全台唯一由地方政府創辦的經濟獎項，是中小企業的最高榮譽，從2002年創立至今，已有391家績優企業獲獎。

盧秀燕指出，感謝在第一線打拚的中小企業，全力守護台中產業的經濟動能，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊後的大時代逆勢成長，朝著永續經濟、社會共好邁進，持續造福員工、回饋社會，為台灣、台中再創經濟奇蹟的新高峰。

盧秀燕說，這幾年台中市經濟發展很好，台積電及美光等科技大廠都選擇投資台中，日本三井OUTLET及Lalaport也到台中，廣三SOGO更將在台中高鐵特區興建全台最大的商場，顯示工商企業界對台中發展很有信心。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長孫志仲說，金手獎創立至今，一轉眼已邁入22年，恭喜所有的得獎廠商，也感謝台中市政府持續舉辦金手獎評選活動，鼓勵在地企業繼續卓越精進，積極成長轉型，除了提升競爭力外，也能成為火車頭，帶動台中市地方經濟發展，讓台中更進步、更發展。