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中央市場明年將拆除 攤商不滿補償費低、議員批市府蠻悍回收

聯合報／ 記者余采瀅趙容萱／台中即時報導
台中市北區中央市場建物老舊，市府將收回活化開發。圖／經發局提供
台中市北區中央市場建物老舊，市府將收回活化開發。圖／經發局提供

台中市北區中央市場使用近50年，市府經都市計畫變更為商業區及公園用地，預定明年6月30日回收250席攤鋪位，目前提出回收申請的有106攤，不到5成。民進黨議員陳俞融今質詢說，消費指數年年上漲，但補償費9年來不調整，市府蠻悍回收，要求提高補償金，否則攤商拒絕搬遷。

經發局長張峯源表示，市府協助攤商找合適地點經營，並給予充足時間搬遷，沒有蠻悍問題，市府將依照契約執行。

中央市場1975年興建，已使用近50年，市府2020年1月發布實施都市計畫變更，70%為商業區土地、30%為公園用地、停車場等。收回攤鋪位拆除後，由財政局規劃開發。

議員陳俞融表示，中央市場位於精華地段，將拆除活化轉型，但消費指數9年來上漲11.75%，給予攤商的補償金9年來卻不調整，仍只有40萬，市府始終拿不出誠意，攤商為何願意搬遷？要他們何去何從？

陳俞融說，要中央市場攤商搬遷，卻沒有給新的營業場所，還叫他們到大安、后里等偏鄉市區經營，光車程就要1小時，相當不合理。市府用蠻悍態度面對良善攤商，如果不提高補償金，絕對抗議到底。

中央市場自救會長張瑞芳說，當初前市長林佳龍時代，10年前要求攤商不分大小，補償費一律一單位40萬元，但該市場地下室是4、5坪的格子攤位，地下室攤位已有8成搬走，但他們是一、二樓店面，三、四樓住家，能一樣算嗎？但政府也不管，直接就是一單位40萬，因此至今都還沒有搬走，盼政府能將補償費以物價指數調整計算。

經發局長張峯源表示，當初與攤商不只開過一次會，市府已經給予攤商充足時間，並協助尋覓合適居住與營業地點，且營運地點不僅偏鄉地區，市區也有空間。

張峯源說，該都市規劃在台中市前市長林佳龍時代已決議，當時契約都是大家簽字認證，也經過法院公證，目前已經有106戶提出回收申請，將依照契約辦理，沒有蠻悍問題。

民進黨議員陳俞融今質詢說，消費指數年年上漲，但中央市場補償費9年來不調整，市府蠻悍回收，要求提高補償金，否則攤商拒絕搬遷。圖／陳俞融提供
民進黨議員陳俞融今質詢說，消費指數年年上漲，但中央市場補償費9年來不調整，市府蠻悍回收，要求提高補償金，否則攤商拒絕搬遷。圖／陳俞融提供

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