彰化市彰南路行人地獄 縣府建議增設路邊停車格並收費

彰化市東區彰南路因停車空間不足造成交通亂象，彰化縣政府交通處表示，將建議增設路邊停車格改善，如果地方有共識，明年即可發包施工，將提供汽車141格、機車577格，並交由市公所納入停車收費管理；至於縣議員楊子賢建議大竹排水加蓋做停車場，因成本太高且不利防洪，因此排除加蓋建議。

議員楊子賢回應表示，縣府長期漠視彰化市東區的發展，尤其是彰南路違規停車嚴重問題一直未獲解決，希望縣府積極克服大竹排水溝加蓋所需經費及用地取得問題，即可增加路外停車空間改善，至於路邊停車收費恐難獲兩側商家及住家的支持。

縣府研議後，今天做出回應表示，彰南路是彰化市東區主要幹道，因都市發展快速，兩側人行空間常被汽機車臨停占用，造成行人在道路外側行走時，險象環生，針對彰南路的停車空間不足問題，縣府交通處將建議增設路邊停車格計畫。

由於彰南路的路權單位是公路局彰化工務段，縣府新聞處表示，彰化工務段預定明年2月召開彰南路0到3公里路段改善工程地方說明會，若地方對設置路邊停車有共識，明年即能發包施工，將提供汽車141格、機車577格，並交由市公所納入停車收費管理。

交通處表示，縣府也會清查彰南路沿線公私有土地，屬可作停車場的乙種建築用地及交通用地資料，公有地部分由交通處評估，私有乙建用地部分則宣導民眾可設置路外停車場，早日消除「行人地獄」路段。

至於縣議員楊子賢建議利用大竹排水加蓋做為停車場，改善彰南路停車空間不足問題，交通處表示，經縣府初步評估加蓋區總共可劃設彰南路北側100格、南側25格合計125個汽車格，工程經費約2億元，施工期1年6個月，但建造成本過高。