大村、大庄二里聯合活動中心開工 盧秀燕：加速梧棲建設發展

台中市梧棲區人口突破6萬人，其中大庄及大村2里人口合計近1.8萬人，為梧棲區前2大里。市府規劃大村、大庄二里聯合活動中心，今由台中市長盧秀燕主持開工典禮，斥資9597萬餘元，預計2025年5月完工。盧說，梧棲過去因偏遠而基礎設施不足，她上任後積極投入建設，起飛發展。

大村、大庄二里聯合活動中心共3層樓，提供便民的電梯設備，包含1樓親子館，2、3樓里民活動中心。

1樓親子館由政府經營，具獨立出入口，提供大片室內運動、休憩空間，除了提供免費兒童課程，還有可循環借用的遊具，讓孩子可以聚在一起互相學習。

「區區要有親子館！」盧秀燕指出，台中親子館數量在上任前僅有4處，她任內已新增到14處，再加上提供0到6歲嬰幼兒使用的12處Mini親子館，共達26處，市府將繼續建設，提供安全舒適的友善育兒空間。

民政局長吳世瑋說明，2、3樓里民活動中心設有大空間交誼室，供休憩、運動多功能使用，西側留設露台，里民可以享受半戶外活動空間。

另，搭配落地窗等設計，讓室內空間延伸至露談，整體視野開闊，打造良好使用環境。1樓停車場則設計複合式空間，可提供戶外聚會、臨時表演場所等使用。