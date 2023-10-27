台中展場買按摩床引消費糾紛 攤商竟不在參展名單上

國民黨台中市議員黃佳恬今日裝扮成小紅帽質詢表示，接獲民眾投訴，指在台中展場刷卡10萬元訂購電動按摩床，但商品沒有明碼標價，事後發現買貴了要求退訂，但攤商卻置之不理，誇張的是該攤商沒有在參展名單上，要求市府應加強督導營運廠商。經發局長張峯源說，除加強督導營運廠商，也啟動保護機制，主動協助個案求償。

議員黃佳恬表示，有外縣市民眾到台中國際展覽館，參加台中數位家電音響空調大展，在展場遭攤商推銷，刷卡10萬元訂購電動按摩床，但商品沒有明碼標價，事後發現買貴了要求退訂，但攤商卻置之不理，引發消費糾紛。

黃佳恬說，而且該家廠商居然不在參展名單裡，讓人匪夷所思，無辜消費者成了小紅帽，被展場攤位的大野狼一再欺騙，要求市府要過濾攤商，並慎選營運廠商及嚴格加強督導，否則台中很多家具展與旅展，展覽名稱不是台中就是大台中，對台中形象傷害很大。

經發局長張峯源說，市府針對營運廠商每年都有績效營運評估，如有具體負評與個案，會納入績效考評，對該事件，會慎重告知營運廠商有糾紛，並加強督導，另市府也啟動保護機制，主動協助個案求償。