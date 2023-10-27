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影／台中教師怒拒打高端 盧秀燕：校園師生無高端疫苗
公費流感疫苗開打，日前台中市長盧秀燕明確宣示「學生在校園接種無高端」。近日多名老師爭取「不要打高端」，盧今再次回應，過去老師比照一般市民在外接種，2年前經教師會爭取改為校園接種，如今有老師進一步要求不打高端，經市府評估疫苗勉強可調度，並讓校園注射種類一致化，台中市校園師生均無接種高端疫苗。
盧秀燕今早出席梧棲區活動，媒體問及校園無高端流感疫苗，有老師說被排除在外，這問題解決了嗎？盧秀燕立即回應，已經解決了。
盧秀燕解說，因為高端疫苗未經過幼兒人體實驗，經家長與相關單位評估、爭取，台中市政府第一波政策決定，校園內不會給孩子打高端，而這兩天許多老師爭取，甚至有老師很生氣不希望打到高端。
盧進一步指出，過去老師比照一般市民朋友，需自行到外面醫療診所接種疫苗，近2年經教師會爭取，改為同樣在校園與學生一起施打。
現在有老師進一步要求，老師也不要打高端，加上教師會不斷爭取，盧秀燕表示，經市府考量師生都在學校同一場域，且市府疫苗勉強可調度，讓校園注射種類一致化，按照教師會意願、師生家長的民意來施行，擴及到校園師生均無高端。
盧秀燕也強調，政府發送疫苗含各大廠牌，包含高端，就她所知，也有許多民眾喜歡打高端，大家可以依喜好到診所、醫院選擇接種。
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