彰化孝親公園揭神秘面紗 鎏金神佛之間打太極拳

彰化縣溪湖鎮孝親公園今天揭開神秘面紗，公園所有權人之一的醫師楊天錫今天舉辦彰化太極拳總會溪湖孝親區成立大會，並宣布即日起公園開放，每天上午6點就開門供會員和民眾打太極拳健身。

溪湖鎮孝親公園位在溪湖行政區，昔為楊家家族墓園，配合開發行政區遷葬後改為世集陳香紀念公園、仙桃孝親公園，9年前楊天錫在園區內放置數十尊鎏金神佛聖像，舉行盛大開幕儀式而轟動一時，隨後公園大門平日緊閉，滿園神佛和竹林緊臨溪湖警分局、戶政事務所、鎮公所，平添神秘色彩。

彰化太極拳總會理事長石東錠、總幹事楊儒福、主任教練蔡秀英出席，楊天錫代表溪湖孝親區接受彰化太極拳總會授證和授旗，隨後會員表演太極拳二十四式。楊天錫表示，目前有20多名會員，預計年底30多人，明年可望突破60名會員。

從幼兒園中班開始學打太極拳的楊姓國二生表示，幼年不懂太極拳的意義，練很久才記得招式，練習多年她逐漸長大，也學會太極劍、太極扇，感到學太極拳和各式器械能讓她靜心做事、念書。

76歲楊天錫分享打太極拳的收穫，45歲到70歲之間每天打兩趟太極卅七式，70歲起專注太極拳，每天練6小時，半年即得到全縣冠軍；他說，學會各種太極器械，每天打太極拳讓他的腰圍少20多公分，體重下降20多公斤，變得健康。