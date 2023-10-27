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彰化升格越來越遙遠？明年初人口數恐跌破124萬人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中科二林園區第一期標準廠房新建工程去年3月動工，被視為經濟和人口的雙利多因素。圖／縣政府提供
中科二林園區第一期標準廠房新建工程去年3月動工，被視為經濟和人口的雙利多因素。圖／縣政府提供

彰化縣有中科二林園區、第一家百貨公司動工興建等利多因素，人口數卻持續下滑，截至今年9月底設籍124萬871人，和今年元月124萬5824人相比，少了4953人，平均每月外流550人，恐怕到明年初將跌破124萬人，距離爭取成為直轄市人口數門檻將越來越遙遠。

根據戶政資料統計，彰化縣今（2023）年1月底總人口數為124萬5824人，比去（2022）年12月底124萬5239增加585人，但到今年2月底總人口數124萬4993人，已出現遞減，接下來以平均每月流失550人的速率，到今年9月底剩下124萬871人。

去年9月遷入彰化縣2807人，遷出3469人，今年同期遷入2787人，遷出3597人，顯見遷入人口多於遷出人口，或許青壯人口數減少而高齡縣民留在家鄉在地老化，因此65歲以上人口占比去9月17.81%，到了今年9月已衝上18.5%，高於全國65歲以上人口平均值18%，成為名副其實「長壽縣」。

「彰化縣經濟起飛，怎會人口直直落？」彰化縣議員陳玉姬今天表示，縣政府和鄉鎮市公所推出優惠政策，包括生育每胎縣政府補助3萬元、各鄉鎮補助每胎6千元到1萬元，雙胞胎、三胞胎加碼補助生育津貼，設籍彰化縣送好禮，中科二林園區30多家廠商進駐並陸續動工建廠，另有知名百貨公司動工興建，這麼多利多應不至於人口跌跌不休。

陳玉姬說，六都獲分配資源多，社會福利和教育資源相對優於彰化縣，加上彰化縣毗鄰台中市，可能磁吸效應讓彰化縣人口外流，縣政府應積極研擬對策，即使無法增加人口但也不要減少太快，照這樣下去，恐怕明年元月總人口數跌破124萬人。

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