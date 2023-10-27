豐原萬聖節穿裙裝拿美食餐券 大雅創意變裝抱回千元獎金

萬聖節腳步近，明天下午5點，大雅學府商圈舉辦「魔術變妝主題美食市集」，創意變裝比賽，最高獎金4000元，民眾消費每筆200元以上，可參加抽獎將大獎電器抱回家；後天下午2點，豐原廟東復興商圈舉辦「裙魔萬聖趴」，民眾穿著「裙裝」到豐原太平洋百貨指定攤位領取蓋章卡，於商圈完成蓋章，有機會抽中美食兌換券。

明天下午5點，台中市大雅學府商圈在大雅公園廣場舉辦「2023大雅學府商圈萬聖節魔術變妝主題美食市集」，現場有創意變裝比賽、魔術表演、雜技表演、折氣球、美食市集等活動。

商圈管委會主委李玲珍指出，大雅學府商圈2020年成立，為潭雅神地區第一個成立的商圈，截至今年8月底已有50家商家加入，共同為商圈發展努力。

活動安排「創意變裝比賽」，比賽人人有獎，讓小朋友有個難忘的萬聖節時光，最高獎金4000元。

李玲珍指出，民眾在學府商圈特約店家或攤位消費每筆200元以上，就送摸彩券1張，有機會抽中電冰箱、腳踏車、電風扇、烤箱等好禮，更可以搭配第3波物調券使用，讓小確幸加倍再加倍。

豐原廟東復興商圈後天下午2點舉辦「2023餓靈豐慶典 裙魔萬聖趴」，現場有精彩表演活動，民眾在豐原太平洋百貨豐原好康聯盟攤位可領取蓋章卡，並到復興商圈指定處蓋章並送回攤位，即可領取摸彩券。

今年不只廟東復興商圈店家響應，豐原區多家業者熱情供應摸彩品，承辦人員表示，有市值近700元精緻餐券、披薩、炸雞等美食兌換券，目前已有400多項，獎品持續增加中，幾乎人人有獎。