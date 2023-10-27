彰市火葬場說明會 抗議聲四起

彰化縣沒有火葬場，彰化市長林世賢規畫在彰化市殯儀館後方新建，昨晚首次舉辦「彰化藝術生命園區」地方說明會，簡報過程抗議聲四起，當地里民要求直接撤案。立委黃秀芳當場質疑，彰化縣府只想坐享其成，對於設置火葬場不積極，「難道彰化26鄉鎮，只有彰化市適合嗎？」

民政處長賴致富說，彰化市不是第1個規畫火葬場的地方，計畫要因時度勢，也不是依單一原因來決定，說明會就是要了解大家意見。

昨晚說明會擠爆彰化市延和社區活動中心，許多人擠不進場內，坐在場外看網路直播，現場估計有600多人，多數都高舉「堅決反對，絕不妥協」旗幟；建築師說明規畫構想，學者背書沒有空汙問題，但台下噓聲不斷、高喊「下台」，說明會數度中斷。

居民指出，公所沒告知就決定蓋火葬場，要求立即撤案。延和里長王勝和說，禮儀車路線走剛動工的大埔截水溝南外環，但道路5年後才會完工，質疑該路線可行性。

黃秀芳昨先在臉書發文點名林世賢「尊重民意，拒絕設在大埔」，前縣長魏明谷8年前就提出相同等級規畫，缺的不是先進設備，而是缺乏民意支持。黃秀芳說，只聽到彰化市公所規畫，沒聽到縣府做了什麼？她問縣府是否評估過哪裡最適合？絕對不適合在人口正成長的地方蓋。黃說完，在場居民大聲歡呼。

林世賢說，經民調，彰化市設火葬場有7成贊成，台北、新竹人口更加密集，火葬場還緊鄰市區學校；現代化火葬場無煙無味 。彰化市公所原打算11月定期會重新提案，不過林昨晚說，依照現況還不提案，將加強溝通，不會放棄。