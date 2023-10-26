台中4例流感疫苗不良反應通報 3例接種國光、1例接種賽諾菲

台中市衛生局統計，公費流感疫苗10月2日開打至今，台中市接種40萬6974人，接獲4例疫苗不良反應通報，這4例都出現發燒、接種部位腫痛，經治療後都已康復，未達藥害救濟標準，其中3例接種國光，1例接種賽諾菲流感疫苗。

今年公費流感疫苗有國光、賽諾菲、東洋以及高端4廠牌，台中市長盧秀燕本月3日宣布公費流感疫苗接種單位需公開揭示廠牌，4日實施。

衛生局統計，台中市採購81萬1300劑四價流感疫苗，其中，78萬8100劑提供公費對象接種，1萬9000劑提供高中職以下教職員與學生在校接種，200劑提供居家托育人員接種，另4000劑提供設籍台中市低收、中低收入戶家庭成員及市府防疫人員接種。

衛生局統計至昨下午3時，公費流感疫苗接種40萬6974人，其中，國光打22萬2028劑、賽諾菲9萬2618劑、東洋6萬4624劑，高端使用2萬7028劑。

台中累計接獲4例流感疫苗不良反應通報，分別為3女、1男，年齡介於6歲至71歲，最小是6歲男童，有3人接種國光流感疫苗，1人接種賽諾菲流感疫苗；4例都出現發燒，接種部位腫痛，在治療與休息後都康復，未達申請藥害救濟標準。

衛生局說明，依疾管署監測資料統計顯示，類流感「急診」就診人次雖趨緩，但仍處高點，請大家勿掉以輕心，公費流感疫苗第2階段11月1日起開放50歲以上成年人施打，符合接種條件民眾屆時可到台中市各區衛生所或合約院所接種，網址為https://www.health.taichung.gov.tw/1606104/post