快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

員林周日「走出健康 引以為農」 千份香菇雞湯免費品嘗

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所10月29日將在員林運動公園第一停車場、藤山步道舉辦「走出健康，引以為農」農特產推廣活動，民眾除了可逛藤山市集，還可看表演。圖／員林市公所提供
員林市公所10月29日將在員林運動公園第一停車場、藤山步道舉辦「走出健康，引以為農」農特產推廣活動，民眾除了可逛藤山市集，還可看表演。圖／員林市公所提供

彰化縣員林市公所10月29日將在員林運動公園第一停車場、藤山步道舉辦「走出健康，引以為農」農特產推廣活動，民眾除了可逛藤山市集，還有小青蛙兒童劇團表演、DIY體驗、親子闖關等，公所更準備千份香菇雞湯讓民眾免費品嚐，要讓大家有吃又有拿。

員林市長游振雄表示，員林市公所致力推動在地綠色旅遊產業，結合藤山市集與藤山步道，所舉辦的農特產推廣活動不僅是一場五感盛宴，也希望民眾能將健康融入生活，並支持在地農民和產業。

29日活動從上午9點到下午5點，有多達40攤農特展市集，員林公所也準備千份滋補的香菇雞湯及500份免費的金針菇給民眾，並邀請國宴主廚雷議宗為民眾展示如何結合攤位販售品項與員林農特產料理出美味佳餚，並與大家分享獨家食譜。

當天在員林運動公園第一停車場(三百崁停車場)也有舞台表演，包括新生代美聲歌手張若凡、台語情歌暖男鄔兆邦及音樂旅人西西輪番表演，小青蛙劇團也將帶來「金斧頭銀斧頭」演出。

活動還提供150個名額的免費DIY體驗，包括「芭樂水果沙拉拉」、「可可樹種植」以及「五穀聚寶盆」等不同主題體驗，藉由參與食農課程中，讓民眾學習到農業知識與農產營養價值知識。

並有農特產品小遊戲，如「害蟲請走開」、「蔬果之不可能的任務」，將農業知識融入遊戲，還有親子闖關活動，引導民眾步行至藤山步道入口，只要完成3個戳章，就可獲得限量麻織提袋一份。

員林 親子 香菇

延伸閱讀

彰化公益嘉年華11/18員林市園林園登場 上百攤位義賣關懷弱勢

員林咖啡館旁鄰居不滿客人停車擋門 憤持刀狂刺客人

大佛籠罩霧霾！中部空品亂糟糟 彰化員林呈紅色警示

絕美獨棟星巴克！ 彰化「家」字斜屋頂員林門市開幕 買一送一爽喝到12月

相關新聞

彰市火葬場說明會 抗議聲四起

彰化縣沒有火葬場，彰化市長林世賢規畫在彰化市殯儀館後方新建，昨晚首次舉辦「彰化藝術生命園區」地方說明會，簡報過程抗議聲四...

褐飛蝨入侵 草屯水稻損失1/3

草屯鎮是南投縣數一數二的米倉，但農會發現，二期稻作進入收割階段，遭到褐飛蝨大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田大片枯黃...

台中中央市場要拆 攤商控補償不公

台中市北區中央市場使用近半世紀已老舊，市府預計明年6月收回攤位，拆除改建為公園與社宅等；市場內250攤位只收回43%、1...

台中營養午餐食材供應平台 訂單個位數

營養午餐食材安全受重視，台中果菜市場設置有機及產銷履歷蔬果供應專區，並成立營養午餐蔬果食材預約平台，不過訂購量少，9月開...

台中地王黑馬 豐原單價101萬元

台中市地政局區段徵收配餘地土地標售昨開標，此次釋出北屯機廠、豐原豐富專案及烏日高鐵特區等3地、20筆土地，市府進帳125...

離升格愈來愈遠 彰化人口 明年恐跌破124萬

彰化人口跌破125萬人後，無法升格直轄市，今年初人口數124萬5824人，但人口持續下滑，9月底設籍彰化人口再降為124...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。