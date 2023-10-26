員林周日「走出健康 引以為農」 千份香菇雞湯免費品嘗

彰化縣員林市公所10月29日將在員林運動公園第一停車場、藤山步道舉辦「走出健康，引以為農」農特產推廣活動，民眾除了可逛藤山市集，還有小青蛙兒童劇團表演、DIY體驗、親子闖關等，公所更準備千份香菇雞湯讓民眾免費品嚐，要讓大家有吃又有拿。

員林市長游振雄表示，員林市公所致力推動在地綠色旅遊產業，結合藤山市集與藤山步道，所舉辦的農特產推廣活動不僅是一場五感盛宴，也希望民眾能將健康融入生活，並支持在地農民和產業。

29日活動從上午9點到下午5點，有多達40攤農特展市集，員林公所也準備千份滋補的香菇雞湯及500份免費的金針菇給民眾，並邀請國宴主廚雷議宗為民眾展示如何結合攤位販售品項與員林農特產料理出美味佳餚，並與大家分享獨家食譜。

當天在員林運動公園第一停車場(三百崁停車場)也有舞台表演，包括新生代美聲歌手張若凡、台語情歌暖男鄔兆邦及音樂旅人西西輪番表演，小青蛙劇團也將帶來「金斧頭銀斧頭」演出。

活動還提供150個名額的免費DIY體驗，包括「芭樂水果沙拉拉」、「可可樹種植」以及「五穀聚寶盆」等不同主題體驗，藉由參與食農課程中，讓民眾學習到農業知識與農產營養價值知識。

並有農特產品小遊戲，如「害蟲請走開」、「蔬果之不可能的任務」，將農業知識融入遊戲，還有親子闖關活動，引導民眾步行至藤山步道入口，只要完成3個戳章，就可獲得限量麻織提袋一份。