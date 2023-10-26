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商場共構活動中心難招標…民代籲讓利引商 中市府：需研議

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中西屯95市場用地以BOT招商，曾流標1次，市議員林祈烽認為，要求市府經發局，應懂得讓利，吸引廠商投標，讓與商場共構的活動中心，早日動工。圖／林祈烽提供
台中西屯95市場用地以BOT招商，曾流標1次，市議員林祈烽認為，要求市府經發局，應懂得讓利，吸引廠商投標，讓與商場共構的活動中心，早日動工。圖／林祈烽提供

台中西屯95市場用地以BOT招商，曾流標1次，目前正第2次招商中；市議員林祈烽施志昌要求市府經發局，應懂得讓利，吸引廠商投標，早日讓與商場共構的福恩里活動中心，順利動工興建。經發局長張峯源表示，會考慮還利於民，鼓勵廠商投資，但事涉法規面，且市府要少收2千萬收益，仍需研議討論。

市95市場用地位於西屯區福安段795地號，緊鄰東海大學、工業區一路，佔地2525平方公尺，建蔽率為60％，容積率240％，現況為完整素地，周邊多住宅、商辦，適合開發複合型商場，故將商場與福恩里活動中心共構，造福地方里民、滿足商業需求。

林祈峰表示，市95地點很好，但招商時卻無廠商投標，自3月時曾舉行場公聽會，至今已過231天，卻無任何進度。

林祈烽認為，市府應增加投報率，增加廠商投資意願，第一次招標會流標，就是設定條件有問題，若無變更，再公告也是乏人問津，沒有廠商投標。

張峯源說，近期經發局積極招商，並探詢意願，但地方民意要求100坪公共空間利用，廠商有疑慮，也是此次招商最大爭議點，而此百坪空間初估成本為2千萬。

林祈烽與市議員施志昌要求，除了這100坪的公共空間之外，市府應創造其他的誘因，如減少權利金或少收租金，減少廠商開發成本等，讓廠商能賺錢，地方有活動中心，也方便地方民眾採購，創造三贏局面。

張峯源說，會考量議員建議，還利於民，鼓勵廠商投資，評估如何攤平這百坪空間成本，但事涉法規，且要市府少收2千萬收益，仍待研議。

林祈烽 施志昌 BOT

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