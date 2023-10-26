議員爆台中果菜市場臨時工遭欠薪 市府介入調查

台中果菜市場出現臨時搬運工遭欠薪逾10萬元狀況，市議員蔡耀頡今天爆料此事，並要求市府建立相關管理機制；市府表示，將派員前往了解，若有違規依法辦理，並提供勞方協助。

台中市議會今天召開定期會，民進黨市議員蔡耀頡質詢指出，接獲民眾陳情，台中果菜市場出現臨時搬運工辛酸做白工的狀況；搬運工的費用是以件制價，一箱新台幣5元，有臨時工被積欠上萬元、甚至到10萬以上的工作費。

他說，打零工的工作是當天現領，至今積欠了2個月薪水，是筆不小費用，但整個果菜市場完全不知情，搬運工人也是忍無可忍，擔心陳情後沒工作，不說出來又走投無路；要求果菜市場、魚市場、肉品市場都應建立相關管理機制。

副市長黃國榮強調，不應有這種情況存在；農業局長張敬昌表示，目前果菜市場搬運工是由各行口自行聘用，非公司聘雇，目前公司也尚未接獲投訴，但審慎起見，將派員到公司了解情況，若有違規必依法辦理並提供勞方協助，維護民眾權益。