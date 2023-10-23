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各地招手台積電設廠 盧秀燕：成功爭取二期落地台中

中央社／ 台中23日電

各縣市爭取台積電設廠，台中市長盧秀燕今天表示，最近看到很多縣市爭取台積電落地，而台積電原本在中科園區就有設廠，市府也成功爭取台積電二期落地台中。

台中市政府今天舉行北區豬事圓滿公園二期工程開工動土祈福典禮，會中針對各縣市爭取台積電建廠一事，盧秀燕接受媒體聯訪時表示，台中市確定爭取到台積電二期，目前正在走流程中。

盧秀燕表示，台積電本來就有在中科園區設廠，從去年開始台積電即希望爭取在中科二期園區擴廠，但會造成水電排擠、員工失業及徵地問題，而市府已一一克服，8月間通過都審，同意台積電來台中市設置二期二廠，目前中央正在走流程當中，確定爭取到台積電。

盧秀燕指出，最近看到很多縣市爭取台積電落地，台中市政府本來就有一期，並成功爭取台積電二期落地台中；至於相關水電及員工就業問題，中科二期園區預計徵用高爾夫球場用地，徵地工作由中科支付費用，並對球場會員進行相關補償。

此外，盧秀燕在豬事圓滿公園二期工程開工動土祈福典禮中宣布工程正式啟動，她說，二期預計明年中便會完工，將打造全齡化共融公園，注入地方新活力，帶動地區繁榮發展。

豬事圓滿公園原址為台中屠宰場所在，盧秀燕表示，肉品市場落成迄今已40多年，佔地廣闊，總面積達十幾公頃，環境惡劣，民眾盼望拆遷許久。

盧秀燕說，她上任後蒐集在地居民意見，將原台中市屠宰場十幾公頃的土地1分為3，包含2公頃的豬事圓滿公園、提供弱勢或青年朋友居住發展的上千戶社會住宅用地，以及附帶地下停車位的複合式冷鏈商場。

台積電 盧秀燕

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