物價高漲！彰化獨居失智老翁住貨櫃屋 外出買生活用品成奢侈

新冠肺炎疫情以來，老五老基金會開始出動行動物資車巡迴，讓弱勢或或不便出門的長輩，不再只是被動接受物資，可以自主選擇需要、想要的生活商品，今年更因物價上漲，弱勢長者對於專車物資需求更高。

行動物資車今天到彰化福興、鹿港地區，83歲的阿近阿嬤獨居在巷弄內的三合院廂房，因腰部受傷加上視力退化，平時都住家周遭活動、無法自行外出，生活用品也須仰賴鄰居或服務員代購。

今天行動物資車輛開到家門口，帶來她指定的黑人牙膏、五月花衛生紙等商品，看到車上有麵茶、黑豆沖泡飲、奶粉及燕麥片等，開心挑選說「最近變冷，可以泡來當早餐吃」。

68歲的阿貴阿公患有失智症且獨居於鄉村的貨櫃屋中，日常餐食由老五老送餐服務協助；今日物資車替長輩帶來刮鬍刀、毛巾、肥皂等，以及不用烹飪就可以食用的薏仁飲、八寶粥、魚精，另備有冬季上衣、暖暖包及襪子等保暖用品。