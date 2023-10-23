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物價高漲！彰化獨居失智老翁住貨櫃屋 外出買生活用品成奢侈

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
老五老基金會開始出動行動物資車巡迴，讓弱勢或或不便出門的長輩，不再只是被動接受物資，可以自主選擇需要、想要的生活商品。圖／老五老基金會提供
老五老基金會開始出動行動物資車巡迴，讓弱勢或或不便出門的長輩，不再只是被動接受物資，可以自主選擇需要、想要的生活商品。圖／老五老基金會提供

新冠肺炎疫情以來，老五老基金會開始出動行動物資車巡迴，讓弱勢或或不便出門的長輩，不再只是被動接受物資，可以自主選擇需要、想要的生活商品，今年更因物價上漲，弱勢長者對於專車物資需求更高。

行動物資車今天到彰化福興、鹿港地區，83歲的阿近阿嬤獨居在巷弄內的三合院廂房，因腰部受傷加上視力退化，平時都住家周遭活動、無法自行外出，生活用品也須仰賴鄰居或服務員代購。

今天行動物資車輛開到家門口，帶來她指定的黑人牙膏、五月花衛生紙等商品，看到車上有麵茶、黑豆沖泡飲、奶粉及燕麥片等，開心挑選說「最近變冷，可以泡來當早餐吃」。

68歲的阿貴阿公患有失智症且獨居於鄉村的貨櫃屋中，日常餐食由老五老送餐服務協助；今日物資車替長輩帶來刮鬍刀、毛巾、肥皂等，以及不用烹飪就可以食用的薏仁飲、八寶粥、魚精，另備有冬季上衣、暖暖包及襪子等保暖用品。

老五老基金會游麗裡執行長表示，行動物資車是以「有選擇更幸福」為概念，提供日常生活物資。老五老基金會指出，疫情之後行動物資車取代原本超市購物，今年物資車運作更成熟，除了善心人士捐贈的物品，也有較長者的願望清單，以滿足實際需求，預計明年開始物資車每季都會到服務的弱勢戶去，讓長者重拾選物的樂趣。

老五老基金會開始出動行動物資車巡迴，讓不便出門弱勢長輩挑選適用的生活物資。圖／老五老基金會提供
老五老基金會開始出動行動物資車巡迴，讓不便出門弱勢長輩挑選適用的生活物資。圖／老五老基金會提供

獨居 疫情 長輩

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