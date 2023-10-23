彰化超商、工業區明年試辦垃圾隨袋徵收 垃圾袋依實際成本定價

彰化縣府環保局去年開始規劃實施垃圾費隨袋徵收，鎖定全縣457家超商，以及埤頭、社頭、福興、芳苑與田中等小規模工業區試辦，預計明年可以實際推動。

彰化環保局去年開始針對四大超商執行垃圾隨袋徵收評估計畫，環保局說，今年11月將向廠商和公所清潔隊召開說明會，目前垃圾袋樣式已確定，接下來會訂出費率；不過依照現行隨水費或隨袋徵收，都未合理反映垃圾清除處理成本，彰化希望依實際成本訂出合理價格。

縣府環保局評估圾隨袋徵收是很好的經濟誘因政策工作，但彰化縣各鄉鎮公所市公所還有民選首長，要一次讓26鄉鎮都同意去做不容易，但有必要嘗試，才知道到底適不適合。

環保局指出，部分外縣市清潔隊不收超商的垃圾，目前事業廢棄物處理受限，超商垃圾交給鄉鎮清潔隊較為便利，只是未來必須購買專用垃圾袋，初步規畫由超商總公司統一採購。

福興公所指出，由於現在清潔隊沒收工業區廠家的員工生活垃圾，先前有工業區提出希望公所專車幫收，因此這次也參與試辦垃圾隨袋徵收，規畫將以增加定點的方式幫收，路線和人力影響不至於太大。