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彰化超商、工業區明年試辦垃圾隨袋徵收 垃圾袋依實際成本定價

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化環保局規畫明年規劃針對四大超商與部分工業區的生活垃圾執行隨袋徵收，超商估計有457間，工業區5個等較小規模的廠區試辦。報系資料照
彰化環保局規畫明年規劃針對四大超商與部分工業區的生活垃圾執行隨袋徵收，超商估計有457間，工業區5個等較小規模的廠區試辦。報系資料照

彰化縣府環保局去年開始規劃實施垃圾費隨袋徵收，鎖定全縣457家超商，以及埤頭、社頭、福興、芳苑與田中等小規模工業區試辦，預計明年可以實際推動。

彰化環保局去年開始針對四大超商執行垃圾隨袋徵收評估計畫，環保局說，今年11月將向廠商和公所清潔隊召開說明會，目前垃圾袋樣式已確定，接下來會訂出費率；不過依照現行隨水費或隨袋徵收，都未合理反映垃圾清除處理成本，彰化希望依實際成本訂出合理價格。

縣府環保局評估圾隨袋徵收是很好的經濟誘因政策工作，但彰化縣各鄉鎮公所市公所還有民選首長，要一次讓26鄉鎮都同意去做不容易，但有必要嘗試，才知道到底適不適合。

環保局指出，部分外縣市清潔隊不收超商的垃圾，目前事業廢棄物處理受限，超商垃圾交給鄉鎮清潔隊較為便利，只是未來必須購買專用垃圾袋，初步規畫由超商總公司統一採購。

福興公所指出，由於現在清潔隊沒收工業區廠家的員工生活垃圾，先前有工業區提出希望公所專車幫收，因此這次也參與試辦垃圾隨袋徵收，規畫將以增加定點的方式幫收，路線和人力影響不至於太大。

超商 廢棄物

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