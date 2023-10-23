台中截肢無處火化 市府：參酌其他縣市研擬相關辦法

對於民眾不幸截肢後，殘肢在台中市無處火化，只能交給殯葬業者集中處理一事，由於目前只有高雄市提供斷肢火化服務，中市府今天表示，將參酌其他縣市作法研擬相關辦法。

台中市議會今天進行民政業務質詢，國民黨籍市議員陳文政質詢指出，台中市立2處火化場，現行僅規定遺體、流產、死胎可以火化，檢附醫療證明的殘肢卻不能火化，他認為相當不近人情。

陳文政表示，台灣民間講究身後事應要「完整」，若不幸因傷、因病截肢，也希望百年後能放在一起，就有民眾因傷截肢後，醫院要求病患選擇處理方式，可自行帶回或委託合法業者處理。

陳文政說，但患者考量若自行帶回，因台中市不提供殘肢火化服務，也不能放在冰箱冰一輩子，最後忍痛交給殯葬業者處理，殘肢也不知去向，令傷者抑鬱不已。

攤開全國各殯儀館規定，陳文政表示，目前僅有高雄殯儀館提供殘肢火化服務；他覺得醫療截肢屬於極端狀況，案件數應該不多，就算台中提供殘肢火化服務，也不致於排擠到現行火化業務，呼籲民政局應檢視相關規定，不要讓台中不幸受傷截肢的市民抱憾終身。

台中市政府民政局長吳世瑋對此表示，由於遺體進到火化場火化須提供「死亡證明書」，至於「斷肢」部分，將與衛生局及司法機關開會討論相關事項，並參酌其他縣市處理方式，進一步研究相關辦法。