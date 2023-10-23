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糖尿病人怕截肢 右腳像「麵龜」潰爛惡臭被強制就醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫療體系員榮傷口暨高壓氧治療中心主任鄭文昌，出示石姓男子經治療後保住右腿的照片。圖／員榮提供
員榮醫療體系員榮傷口暨高壓氧治療中心主任鄭文昌，出示石姓男子經治療後保住右腿的照片。圖／員榮提供

彰化縣68歲石姓男子有糖尿病史，右腳底傷口兩年前合併感染病毒疣，細菌沿著韌帶、筋膜往上穿透腳背，出現約10元硬幣大的傷口，石男右腳腫得像「麵龜」還發出惡臭，痛到坐輪椅被家人強制就醫，經清除壞死組織、高壓氧等治療半年，不但保住右腳還能步行自如。

石男罹患糖尿病10多年，腳部神經失去痛感，右腳底硬皮常常磨破，傷口合併感染病毒疣而不易癒合，傷口逐漸變成約1元硬幣大，細菌沿著韌帶及筋膜往上穿透腳背，出現約10元硬幣大的潰爛傷口，石男痛得無法走路，怕截肢沒勇氣就醫。

員榮醫療體系員榮醫院傷口暨高壓氧治療中心主任鄭文昌今天表示，切開石男足底傷口後發現有兩個「竇道」，一個直通腳背，另一個從腳底往右小腿延伸，剪開後發現右小腿脛骨韌帶被膿瘍包覆，長約30公分，已合併骨髓炎及壞死性肌膜炎。鄭文昌清除石男的壞死組織、韌帶及骨骼，同時利用上皮電燒手術清除腳底的病毒性疣。

石男在清創後，心臟內科醫師張木信打通石男的右腿下肢血管，重建血流循環，之後石男接受數次清創手術和高壓氧治 療震波治療，員榮傷口治療團隊為他做階段性的傷口長肉、長皮等組織重建，經過半年多，石男相當感謝員榮醫療團隊保住他的右腳不必截肢。

鄭文昌提醒糖尿病患者，天冷不能泡腳以免燙傷，平日可穿毛襪睡覺，襪子鬆緊帶不可太緊、不可長時間翹腳、吸菸以免血管阻塞和影響血液循環，不要光腳走路避免腳部受傷。

石姓男子右腳第一蹠骨骨骼因感染受破壞。圖／員榮提供
石姓男子右腳第一蹠骨骨骼因感染受破壞。圖／員榮提供

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