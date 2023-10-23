公私協力完成校園書屋 彰化紫葡小書屋今在葡萄產區啟用

歷時近一年施工，彰化縣第一座公私協力完成的校園小書屋，今天在溪湖鎮巨峰葡萄產區的媽厝國小啟用，小朋友感覺像在大自然裡讀書，相當舒適，縣長王惠美誇讚媽厝國小辦學有特色，短短四年學生人數從110多人增至目前150多人，若是辦學有特色，家長就會把孩子送過來。

縣政府、媽厝國小、逢甲國小、中華民國逢甲大學建築協會、富宇慈善基金會、媽厝國小學生家長會、教育界和善心企業與人士，共同主持媽厝紫葡小書屋啟用典禮。媽厝國小比照入厝習俗招待手工湯圓和葡萄汁，小屋充滿喜氣和秋陽暖意。

王惠美說，媽厝爭取到逢甲建築協會申請「小書屋・大傳智：偏鄉教育播種計畫」，獲富宇慈善基金會一毛不減資助325萬6569元，地方仕紳捐助3座貨櫃屋及部分資金物資，加上縣政府補助內部裝修100萬元，教育部和縣政府的童軍營隊補助款50萬元，公私協力投資教育，營造更好的閱讀環境。

逢甲大學副校長黎淑婷表示，紫葡小書屋是逢甲大學的第十六座小書屋，目前申請興建的小書屋已經排到第廿六座，很多善心企業排隊等著幫忙，令人感動。

「從事公益非常開心，覺得做這些事真的能幫助很多孩子。」富宇慈善基金會執行長張宇承說，富宇慈善基金會與逢甲建築系合作，已成立4座逢甲小書屋，媽厝紫葡小書屋是第四座。

「今天出門前，我太太交代我不能哭。」媽厝國小校長曾俊堯講完後哽咽停頓數秒，接著說，籌建小書屋的過程感謝大家幫忙，大嘉製衣、桂全機械等地方中小企業也出力很多，他的溪湖醫界友人號召朋友吃頓飯，募齊35萬元和3座貨櫃屋，小屋在逢甲大學副教授林幸長、監造技師林育信的設計監造下順利完工，成為媽厝特色之一，師生都很高興。