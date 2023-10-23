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立冬逼近！日月潭還在撈魚虎球 驚見巨嬰級寶寶

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭魚虎球今年反常在入秋後大爆發，至今已撈破3.3萬尾，近期甚至撈獲「巨嬰級」魚虎寶寶。圖／民眾提供
日月潭魚虎球今年反常在入秋後大爆發，至今已撈破3.3萬尾，近期甚至撈獲「巨嬰級」魚虎寶寶。圖／民眾提供

日月潭遭魚虎入侵，縣府魚每年夏季電撈魚虎球防治，但魚虎球今年反常在入秋後大爆發，至今已撈破3.3萬尾，近期甚至撈獲「巨嬰級」魚虎寶寶。縣議員王秋淑質疑電撈成效有限，建議結合觀光辦釣魚虎大賽；該處表示，會再評估研議。

外來種「魚虎」學名「小盾鱧」，源自東南亞，成魚體型大、攻擊性強；幼魚體色通紅，會集結成魚球，並由成體護幼出動獵食。而其疑遭人放生日月潭，每年夏季進入繁殖期，族群迅速擴散，居食物鏈頂層成優勢魚種，嚴重影響潭區生態。

為壓制日月潭魚虎繁衍，縣府看準魚虎球群聚習性，與清大團隊、海漁基金會、當地漁會等合作電撈魚虎球，並監測其族群狀況，自2020年起至2022年分別電撈捕獲約8000尾、3.4萬尾、1.6萬尾，今年則已撈破3.3萬尾，但持續作業中。

當地漁民表示，以往魚虎球繁殖集中在夏季，電撈通常在秋初前結束，但今年疑因母魚虎二次抱卵或繁殖期延後，魚虎球反常在入秋後大爆發，導致電撈作業至今仍未停歇，近期也發現大小混雜的魚球，其中竟有達30公分「巨嬰級」幼魚。

由於，日月潭魚虎球出現幼體大小混雜的特殊群體，以及繁殖期延後等族群變化等狀況，漁民憂心魚虎族群恐擴大；縣議員王秋淑也在議會質疑，電撈魚球防治成效有限，魚虎危害潭內曲腰魚、奇力魚、潭蝦等台灣本土魚蝦生存空間恐加劇。

縣議員王秋淑說，今年魚虎繁殖期拉長，警覺性也提高，影響電撈成效，建議農業處結合漁民建立收購魚虎機制，提高捕撈誘因；或將防治結合觀光舉辦「釣魚虎大賽」讓釣友出力滅魚虎，帶進人潮也刺激經濟。農業處表示，會再評估研議。

日月潭魚虎球今年反常在入秋後大爆發，至今已撈破3.3萬尾，近期甚至撈獲「巨嬰級」魚虎寶寶。圖／民眾提供
日月潭魚虎球今年反常在入秋後大爆發，至今已撈破3.3萬尾，近期甚至撈獲「巨嬰級」魚虎寶寶。圖／民眾提供

日月潭 漁民 議員

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