台中豬事圓滿公園二期動土 上千戶社宅緊接其後迎來大變身

台中市政府推動肉品市場轉型，在區內闢建「豬事圓滿公園」，除了一期已完工啟用，二期工程上午由市長盧秀燕主持開工動土祈福典禮，預計於明年5月完工。其餘用地還將興建1085戶的社會住宅，以及「台中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心」，為當地迎來一次大變身。

市長盧秀燕說，此地原是台中肉品市場的屠宰場，有40多年歷史，園區有5公頃多，原本一直有汙水、惡臭、噪音等問題，她上任之後推動轉型，除了不再經營屠宰業務，目前園區一分為三，其中兩公頃打造豬事圓滿公園，總經費1億元，明年即整體完工。

另外，1085戶的社會住宅會投資54億元，提供青年和弱勢朋友使用，剩下興建物流和以豬為主的賣場（台中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心），有豬的分切、生鮮、熟食等，目前計畫進行順利，進度還略為超前，社會住宅預計明年中就會開工，複合商場的8億多元經費籌措也都順利，這1、2年也會啟動，把原本的惡臭髒亂地方，變成台中市區最好的地方。

建設局長陳大田說，豬事圓滿公園總面積1.97公頃，導入「台中美樂地計畫」，將原本都市惡臭的鄰避空間，轉變為鄰聚的全齡化共融公園，設置主題式的共融遊戲場、多功能體健區、親子休憩空間及陽光公廁等公共設施，打造地方活化再生亮點。

第二期工程基地位於公園東北側，開發面積約0.65公頃，投入經費為5850萬元，施作以「豬」為造型的入口意象、特色遊戲場及陽光公廁，不僅設有男、女廁，也有舒適的無障礙公廁及親子廁所。另也打造友善無礙的出入口、園路通道、使用設施，並設置多功能體健區、廣闊的綠地及多樣化景觀植物。

他說，二期的「嘉年華共融遊戲場」顧及大小朋友的能力及身心狀況，遊戲沙坑結合溜滑梯遊具、遮蔭設施及洗滌區，並有客製化、具挑戰的小山豬遊戲組，不僅提供不同年齡層孩童感官刺激，也可以促進肢體動作發展，還有共融遊具可供一般兒童及身障孩童一起遊戲同樂。