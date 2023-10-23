快訊

北車青旅睡一晚「兩床價格1萬5」 內行曝真相

抓到了！知名樂園進行多人運動還傳不雅片 拍攝者稱不認識影中人

朱學恒遭北檢依強制猥褻起訴 鍾沛君發聲了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中豬事圓滿公園二期動土 上千戶社宅緊接其後迎來大變身

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
建設局長陳大田說，豬事圓滿公園二期設計有陽光公廁等公共設施。記者黃寅／攝影
建設局長陳大田說，豬事圓滿公園二期設計有陽光公廁等公共設施。記者黃寅／攝影

台中市政府推動肉品市場轉型，在區內闢建「事圓滿公園」，除了一期已完工啟用，二期工程上午由市長盧秀燕主持開工動土祈福典禮，預計於明年5月完工。其餘用地還將興建1085戶的社會住宅，以及「台中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心」，為當地迎來一次大變身。

市長盧秀燕說，此地原是台中肉品市場的屠宰場，有40多年歷史，園區有5公頃多，原本一直有汙水、惡臭、噪音等問題，她上任之後推動轉型，除了不再經營屠宰業務，目前園區一分為三，其中兩公頃打造豬事圓滿公園，總經費1億元，明年即整體完工。

另外，1085戶的社會住宅會投資54億元，提供青年和弱勢朋友使用，剩下興建物流和以豬為主的賣場（台中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心），有豬的分切、生鮮、熟食等，目前計畫進行順利，進度還略為超前，社會住宅預計明年中就會開工，複合商場的8億多元經費籌措也都順利，這1、2年也會啟動，把原本的惡臭髒亂地方，變成台中市區最好的地方。

建設局長陳大田說，豬事圓滿公園總面積1.97公頃，導入「台中美樂地計畫」，將原本都市惡臭的鄰避空間，轉變為鄰聚的全齡化共融公園，設置主題式的共融遊戲場、多功能體健區、親子休憩空間及陽光公廁等公共設施，打造地方活化再生亮點。

第二期工程基地位於公園東北側，開發面積約0.65公頃，投入經費為5850萬元，施作以「豬」為造型的入口意象、特色遊戲場及陽光公廁，不僅設有男、女廁，也有舒適的無障礙公廁及親子廁所。另也打造友善無礙的出入口、園路通道、使用設施，並設置多功能體健區、廣闊的綠地及多樣化景觀植物。

他說，二期的「嘉年華共融遊戲場」顧及大小朋友的能力及身心狀況，遊戲沙坑結合溜滑梯遊具、遮蔭設施及洗滌區，並有客製化、具挑戰的小山豬遊戲組，不僅提供不同年齡層孩童感官刺激，也可以促進肢體動作發展，還有共融遊具可供一般兒童及身障孩童一起遊戲同樂。

園內將設置各式新穎、多元訓練的體健設施，打造青銀共享的活動空間，讓住戶走出家門、親近公園，增進在地生活連結、戶外經驗及心理幸福感，落實市長盧秀燕「富市台中，行人安全」政策目標。

建設局長陳大田說，豬事圓滿公園二期的「嘉年華共融遊戲場」顧及大小朋友的能力及身心狀況。記者黃寅／攝影
建設局長陳大田說，豬事圓滿公園二期的「嘉年華共融遊戲場」顧及大小朋友的能力及身心狀況。記者黃寅／攝影
台中市政府「豬事圓滿公園」二期工程動土，市長盧秀燕替一起動工的小朋友戴上手套。記者黃寅／攝影
台中市政府「豬事圓滿公園」二期工程動土，市長盧秀燕替一起動工的小朋友戴上手套。記者黃寅／攝影
台中市政府「豬事圓滿公園」二期工程動土，市長盧秀燕和小朋友一起動土。記者黃寅／攝影
台中市政府「豬事圓滿公園」二期工程動土，市長盧秀燕和小朋友一起動土。記者黃寅／攝影
台中市政府「豬事圓滿公園」二期工程上午由市長盧秀燕主持開工動土祈福典禮。記者黃寅／攝影
台中市政府「豬事圓滿公園」二期工程上午由市長盧秀燕主持開工動土祈福典禮。記者黃寅／攝影

台中市

延伸閱讀

合影拉抬黨內新世代 盧秀燕使出「小撇步」助拍出美照

藍白基層先合！ 蔡壁如為國民黨立委參選人站台 兩位媽媽合抱林家興

盧秀燕為林家興站台 她：立委不能當啞巴、護航、包庇

影／深化藍白合蔡壁如要與盧秀燕合掛看板 蔡其昌、劉燈鐘說話了

相關新聞

彰化「四合一」路口改善阻行人地獄！庇護島剛完工就發生3起意外

彰化縣和美鎮嘉卿路今年2月間發生小六學童死亡車禍，縣府後續檢討該路口，9月底完成改善工程，該處成為縣內第一處「四合一」友...

立冬逼近！日月潭還在撈魚虎球 驚見巨嬰級寶寶

日月潭遭魚虎入侵，縣府魚每年夏季電撈魚虎球防治，但魚虎球今年反常在入秋後大爆發，至今已撈破3.3萬尾，近期甚至撈獲「巨嬰...

公私協力完成校園書屋 彰化紫葡小書屋今在葡萄產區啟用

歷時近一年施工，彰化縣第一座公私協力完成的校園小書屋，今天在溪湖鎮巨峰葡萄產區的媽厝國小啟用，小朋友感覺像在大自然裡讀書...

台中豬事圓滿公園二期動土 上千戶社宅緊接其後迎來大變身

台中市政府推動肉品市場轉型，在區內闢建「豬事圓滿公園」，除了一期已完工啟用，二期工程上午由市長盧秀燕主持開工動土祈福典禮...

台中無薪假全國最多 議員：勞工須知可領最低工資

台中製造業吹寒風，根據勞動部112年10月16最新統計，台中市放無薪假的人數高達3475人，全國最多。市議員陳文政強調，...

南投首期青年住宅房價曝光 最快明年2月抽籤讓售

南投第1期青年住宅預計今年11月完工，議長何勝豐、縣議員簡千翔今在縣議會質詢，民眾關心確切青宅完工時間，更關注房價、申購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。