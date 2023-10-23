南投首期青年住宅房價曝光 最快明年2月抽籤讓售

南投第1期青年住宅預計今年11月完工，議長何勝豐、縣議員簡千翔今在縣議會質詢，民眾關心確切青宅完工時間，更關注房價、申購資格及公開抽籤；建設處長張洲滄說，下月底前定能完工，將推出懶人包，最快明年2月可抽籤。

縣府自籌逾7.23億元將興建100戶青年住宅，分2期開發，第1期青宅落腳南投市文化路，其中3房型（約35坪）36戶、4房型（約43坪）9戶，合計45戶，每戶含公共設施、陽台以及汽、機車停車位各1個，今年11月可望完工。

縣議員簡千翔今質詢指出，縣府不斷釋出青年住宅即將完工的訊息，但官方網站卻查不到相關進度及資料，而青宅之前興建進度一度落後，現在能否如期完工？民眾更想要了解青宅房價落點、申購資格及何時公開抽籤讓售，縣府應及早公告。

縣議長何勝豐也表示，先前縣府曾提及青宅房價可能上看900萬元，這對青年負擔沉重，建議縣府應評估，盡量以成本價格讓售給在地年輕人，不論是南投市青宅，或後續草屯、竹山等地青宅都一樣，提高其申購誘因才有助於地方經濟發展。

建設處長張洲滄表示，第1期青年住宅興建工程契約展延至11月27日，一定會在該期限前完工，後續進行驗收；第2期也已完成規畫設計，工程招標中。而青年宅全採讓售，盼讓年輕人購屋直接在南投縣內落地生根。

至於青宅房價、購屋資格及何時公開抽籤，張洲滄則說，依樓層高低及房型不同，房價也有差異，且須依市價評定後價格，但為鼓勵青年購屋，再做出8折讓售機制，若以低樓層3房型來看，最低約落在每戶670萬元，一坪約19.1萬元。