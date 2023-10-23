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彰化「四合一」路口改善阻行人地獄！庇護島剛完工就發生3起意外

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣和美鎮嘉卿路近期增設行人庇護島，不過一開始用路人不習慣，開上庇護島。圖／讀者提供
彰化縣和美鎮嘉卿路近期增設行人庇護島，不過一開始用路人不習慣，開上庇護島。圖／讀者提供

彰化縣和美鎮嘉卿路今年2月間發生小六學童死亡車禍，縣府後續檢討該路口，9月底完成改善工程，該處成為縣內第一處「四合一」友善行人路口，不過用路人對於行人庇護島新增實體路界石不習慣，剛完工就發生3起車輛轉彎直接碰撞、甚至開上路界石的意外，防撞桿被撞斷。

居民指出，嘉卿路與彰新路口車流量大，嘉卿路是國道3號和美交流道與市區之間的聯絡道，往來工業區的車多，路口周遭有兩家超商和培英國小，路口轉彎處有護欄，卻成為車輛駕駛視線死角，若嬌小的學童站在那可能就看不到。

縣府工務處今年8月地方取得共識，展開路口改善，工務處說，為減少車輛碰撞，打掉嘉卿路分隔島進行外推，讓四個路口都能有左轉車道，並設置左轉號誌；在嘉卿路也設置行人庇護島，行人過馬路來不及走完，可有庇護空間。

此外在3處轉角設置行人街角的保護區，與綠底白行穿線的交叉路口避免車輛轉彎切到行人停等區；交通部建議下改善範圍往南延伸到培英國小，設置避車彎作為家長接送區，外加標線型人行道110公尺。

彰化縣近來積極透過改善標誌標線與增設左轉號誌改善危險路口，這次嘉卿路與彰新路路口改善被視為縣內友善行人最優的路口，也讓關心台灣道路安全的臉書粉絲頁「標線改造台灣路 」分享推薦；網友指出「如果家門前是這種路口，更願意行走了」、「有加上行人護欄，這次真的不錯」、「簡單的標線就有大大的效果」，不過也有人網友指出「人行道還是一堆車在停、左轉偏心道做得不夠確實」。

警方統計，工程完成到10月初共有3起開上庇護島的意外，放置交通錐提醒駕駛，近期狀況已改善；彰化縣議員林小琪說，路口改善剛完成，民眾不熟悉，加上開車習慣才會開上庇護島，希望縣府多宣導或增加反光燈提醒；工務處表示，近期會加設警示設備。

彰化縣和美鎮嘉卿路近期增設行人庇護島，保護行人過馬路。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮嘉卿路近期增設行人庇護島，保護行人過馬路。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路交叉路口設置街角保護行人區域與綠底白行穿線，保護行人。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路交叉路口設置街角保護行人區域與綠底白行穿線，保護行人。記者林敬家／攝影

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