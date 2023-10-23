彰化「四合一」路口改善阻行人地獄！庇護島剛完工就發生3起意外

彰化縣和美鎮嘉卿路今年2月間發生小六學童死亡車禍，縣府後續檢討該路口，9月底完成改善工程，該處成為縣內第一處「四合一」友善行人路口，不過用路人對於行人庇護島新增實體路界石不習慣，剛完工就發生3起車輛轉彎直接碰撞、甚至開上路界石的意外，防撞桿被撞斷。

居民指出，嘉卿路與彰新路口車流量大，嘉卿路是國道3號和美交流道與市區之間的聯絡道，往來工業區的車多，路口周遭有兩家超商和培英國小，路口轉彎處有護欄，卻成為車輛駕駛視線死角，若嬌小的學童站在那可能就看不到。

縣府工務處今年8月地方取得共識，展開路口改善，工務處說，為減少車輛碰撞，打掉嘉卿路分隔島進行外推，讓四個路口都能有左轉車道，並設置左轉號誌；在嘉卿路也設置行人庇護島，行人過馬路來不及走完，可有庇護空間。

此外在3處轉角設置行人街角的保護區，與綠底白行穿線的交叉路口避免車輛轉彎切到行人停等區；交通部建議下改善範圍往南延伸到培英國小，設置避車彎作為家長接送區，外加標線型人行道110公尺。

彰化縣近來積極透過改善標誌標線與增設左轉號誌改善危險路口，這次嘉卿路與彰新路路口改善被視為縣內友善行人最優的路口，也讓關心台灣道路安全的臉書粉絲頁「標線改造台灣路 」分享推薦；網友指出「如果家門前是這種路口，更願意行走了」、「有加上行人護欄，這次真的不錯」、「簡單的標線就有大大的效果」，不過也有人網友指出「人行道還是一堆車在停、左轉偏心道做得不夠確實」。