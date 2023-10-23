弘光科大辦活動「明天會更好」 助街友燃起對未來希望

弘光科技大學高教深耕計畫安排「街友法律生活暨劇場遊戲自我探索與增能輔導活動」，在戲劇治療專家梁翠梅帶領下，自我探索課程，透過竹條律動、肢體律動釋放身心靈後，街友說出對未來生活的想像及祈望，有街友說出願望「心想事成」、「明天會更好」。

這項履行大學社會責任的活動由弘光科大推廣營運處推廣教育中心執行，營運長蔣芳如表示，街友因經歷就業不穩定、疾病、家庭因素等，露宿街頭，住宿環境不佳、進食不正常，影響身心健康，也常為生計遭詐騙集團利用，如何幫助街友工作重建是讓他們生活回歸常軌的關鍵。

蔣芳如指出，研究發現團體諮商有助於提升生涯信念，結合社團法人台中市街友關懷協會，今年9至10月辦理「街友法律生活暨劇場遊戲自我探索與增能輔導活動」，希望藉由增加法律觀念及心靈探索活動，協助街友檢視現在的生活，描繪未來更好生活的想像，提升自信及適應力，進而順利穩定就業。

系列活動包括法律生活課程、輔導課程，法律生活課程在協會上課；4場次輔導課程則獲台中市東區東興里里辦公室的支持，同意出借里活動中心辦理，每場次3小時，以小型諮商團體戲劇治療方式進行。

街友們聚集在土地公廟旁的東興里活動中心遮光棚架下，梁翠梅老師帶來竹條讓大家穿梭在竹條之間伸展及律動，街友身體在律動間愈來愈放鬆輕快，接著收起竹條，直接進行肢體律動。

律動過程中，梁翠梅老師請街友學員說一句現在想說的話，街友木然地說：「老師，我嘸曉講啦！」，旁邊較活潑樂觀的街友說：「明天會更好」，馬上又有人接「心想事成」，台中市街友關懷協會人員表示，弘光的計畫搭配協會原本就有的就業輔導，讓這些參加輔導課程的街友明顯比較敢想像未來。