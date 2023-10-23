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別亂傳死訊！大甲名醫李偉裕又被謠言中傷 本人出面澄清了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院神經外科醫師李偉裕出面澄清，自己還在為鄉親服務看診。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院神經外科醫師李偉裕出面澄清，自己還在為鄉親服務看診。記者游振昇／攝影

台中大甲李綜合醫院副院長、神經外科醫師李偉裕在海線頗負盛名，最近又被謠言中傷離世，消息從地方傳回醫院，還有患者親自跑到醫院問，「你們醫院的李偉裕醫師病逝了嗎？」護理人員耐心帶患者到診間「見證」李醫師看診，李偉裕無奈說，「真的很困擾，聽了謠言真的很難過。」

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，李偉裕醫師民國85年起到醫院服務，至今已經27年，目前每周一、三、五看診，對待病人親切又有耐心，醫術獲得病患肯定，執業至今手術累積逾兩萬台以上，無奈卻不斷遭到外界惡毒放話中傷。

6年前起，每隔幾年，就傳出中傷李偉裕醫師的謠言，謠傳開刀手會抖、視力退化或重病過世的傳聞，讓院方及李醫師本人非常困擾，院方守護民眾就醫權益，痛批散播謠言的人，也誓言揪出造謠的源頭。

「我在大甲李綜合醫院好好的服務鄉親，不知道怎麼都會有傳言說我怎麼了！真的是一頭霧水。」李偉裕無奈說，他在醫院服務親鄉覺得很快樂，但是地方盛傳他手抖、無法看病，甚至傳出他死亡的惡毒謠言，每隔一陣子便會有這些耳語，不知道傳出這樣謠言、中傷的人目的為何。

李偉裕也在診間錄製一段影片澄清(https://reurl.cc/dmqy76)，他告訴鄉親，「我在大甲李綜合醫院服務大家，沒有什麼問題，也會相當注意我的健康，請您們放心，好不好？」

有患者聽到中傷李偉裕醫師惡毒的謠言後，替他打抱不平。吳姓民眾說「夭壽可惡，亂傳話的人也不查證，李醫師人明明就好好的，而且對待病患很好，隨意散播謠言的人應該要抓去關。」蔡姓民眾說，他每次都陪媽媽來看診，李醫師看診很仔細，日前媽媽才動手術，治療恢復得很好。

大甲李綜合醫院神經外科醫師李偉裕病患多，每周看診三天。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院神經外科醫師李偉裕病患多，每周看診三天。記者游振昇／攝影

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