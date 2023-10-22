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西螺大橋建橋70周年 彰雲縣長王惠美、張麗善放天燈祈福

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今晚率縣府團隊手持火把在西螺大橋和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，一起慶祝西螺大橋70周年慶。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今晚率縣府團隊手持火把在西螺大橋和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，一起慶祝西螺大橋70周年慶。圖／彰化縣政府提供

彰化縣歷史建築西螺大橋通車70周年，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善率兩縣府團隊與鄰近宮廟代表今晚在西螺大橋會合，一起施放「兩縣共榮」天燈，慶賀西螺大橋70歲「生日快樂」。

彰化縣長王惠美今晚在溪州鄉長江淑芬、經濟部水利署第四河川分署長李友平與縣府團隊陪同下，大家手持火把走到西螺大橋走到第16橋墩彰化與雲林交會處，和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，一起放天燈、切蛋糕、唱生日快樂歌，慶祝西螺大橋70周年慶。

王惠美說，彰化建縣300年，西螺大橋建橋70周年，西螺大橋於民國26年動工興建，民國42年正式通車，在還沒有西螺大橋時，大家都要「蹽溪」來往，非常不便，西螺大橋開通後，成為台灣西部重要聯絡管道，彰化縣政府在2005年登錄西螺大橋為「彰化縣歷史建築」，感念建橋人員的辛勞，更彰顯西螺大橋所代表的時代意義，未來縣府也將持續爭取經費共同維護西螺大橋，讓歷史建物留存，象徵彰化與雲林兩縣一同攜手合作的感情。　　

張麗善表示，西螺大橋建橋70周年，是一個感動，也是感恩的時刻，也是見證歷史的時刻，非常榮幸與彰化縣長王惠美在西螺大橋第16橋墩大會師，一同感恩祈福，西螺大橋承載彰化與雲林縣鄉親的情感，更帶來交通的便利與安全，與彰化縣長一同放天燈與煙火，希望能照亮雲林、照亮彰化。

彰化縣長王惠美今晚率縣府團隊在西螺大橋和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，一起切蛋糕，慶祝西螺大橋70周年慶。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今晚率縣府團隊在西螺大橋和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，一起切蛋糕，慶祝西螺大橋70周年慶。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今晚率縣府團隊在西螺大橋和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，兩人熱情擁抱，一起慶祝西螺大橋70周年慶。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今晚率縣府團隊在西螺大橋和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，兩人熱情擁抱，一起慶祝西螺大橋70周年慶。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今晚率縣府團隊手持火把在西螺大橋和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，一起慶祝西螺大橋70周年慶。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今晚率縣府團隊手持火把在西螺大橋和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，一起慶祝西螺大橋70周年慶。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今晚率縣府團隊在西螺大橋和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，一起慶祝西螺大橋70周年慶。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今晚率縣府團隊在西螺大橋和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，一起慶祝西螺大橋70周年慶。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善率兩縣府團隊今晚在西螺大橋會合，一起施放「兩縣共榮」天燈，慶賀西螺大橋70歲「生日快樂」。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善率兩縣府團隊今晚在西螺大橋會合，一起施放「兩縣共榮」天燈，慶賀西螺大橋70歲「生日快樂」。圖／彰化縣政府提供

西螺大橋 雲林

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