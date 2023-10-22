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西螺大橋建橋70周年 彰雲縣長王惠美、張麗善放天燈祈福
彰化縣歷史建築西螺大橋通車70周年，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善率兩縣府團隊與鄰近宮廟代表今晚在西螺大橋會合，一起施放「兩縣共榮」天燈，慶賀西螺大橋70歲「生日快樂」。
彰化縣長王惠美今晚在溪州鄉長江淑芬、經濟部水利署第四河川分署長李友平與縣府團隊陪同下，大家手持火把走到西螺大橋走到第16橋墩彰化與雲林交會處，和雲林縣長張麗善率領的縣府團隊會合，一起放天燈、切蛋糕、唱生日快樂歌，慶祝西螺大橋70周年慶。
王惠美說，彰化建縣300年，西螺大橋建橋70周年，西螺大橋於民國26年動工興建，民國42年正式通車，在還沒有西螺大橋時，大家都要「蹽溪」來往，非常不便，西螺大橋開通後，成為台灣西部重要聯絡管道，彰化縣政府在2005年登錄西螺大橋為「彰化縣歷史建築」，感念建橋人員的辛勞，更彰顯西螺大橋所代表的時代意義，未來縣府也將持續爭取經費共同維護西螺大橋，讓歷史建物留存，象徵彰化與雲林兩縣一同攜手合作的感情。
張麗善表示，西螺大橋建橋70周年，是一個感動，也是感恩的時刻，也是見證歷史的時刻，非常榮幸與彰化縣長王惠美在西螺大橋第16橋墩大會師，一同感恩祈福，西螺大橋承載彰化與雲林縣鄉親的情感，更帶來交通的便利與安全，與彰化縣長一同放天燈與煙火，希望能照亮雲林、照亮彰化。
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