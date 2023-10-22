林君陽、米可白獲金鐘獎 王惠美稱許「彰化之光」

第58屆金鐘獎頒獎，獲「迷你劇集導演」獎的林君陽、「戲劇節目女配角」獎的「鹿港女兒」米可白，均是彰化縣籍，彰化縣長王惠美今天特別在臉書上祝賀他們，並稱許是「彰化之光」，米可白還回應：「謝謝縣長 我為彰化爭光了」！

林君陽是以「人選之人─造浪者」迷你劇集獲導演獎，王惠美說，這幾年，林君陽為台灣拍出一部部經典之作，將台灣劇場帶向新高峰，正如林君陽獲獎時所說：「台灣的戲劇會越來越好！」林君陽也是彰化高中校友，校友會也也表達祝賀。

米可白則以時代劇「牛車來去」飾演千金，獲戲劇節目女配角獎，縣長王惠美在臉書祝賀，強調因為米可白曾為縣府多次活動出席代言，包括彰化縣身障機構團體及庇護工場商品聯合促銷、鹿港慶端陽活動等，親切又沒有架子，如今獲得金鐘獎肯定，彰化縣都以她為榮。

王惠美縣長透過臉書表示，「我們的鹿港女兒米可白，一路看著她，在演藝圈不斷挑戰自己，如今是位出色的演員，與有榮焉，也謝謝她時常回彰化，用行動支持家鄉的活動，更擔任我們建縣300年演唱會主持人大梁」。