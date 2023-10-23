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占充電車格 台中掃碼可舉發

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
屢傳一般車輛占用充電專用車格，中市府在專用車格旁告示牌上，張貼「檢舉QR-Code」，民眾僅需填寫基本資料，上傳照片即可完成檢舉。圖／中市府提供
屢傳一般車輛占用充電專用車格，中市府在專用車格旁告示牌上，張貼「檢舉QR-Code」，民眾僅需填寫基本資料，上傳照片即可完成檢舉。圖／中市府提供

台中市電動車總數突破6千輛，且持續攀升，市府增置充電車格，卻屢傳被一般車輛占用。為減少違規停放狀況，交通局簡化檢舉程序，在專用車格旁告示牌上，張貼「檢舉QR-Code」，民眾僅需填寫基本資料，上傳照片即可完成檢舉，可提高裁罰效率。

交通局長葉昭甫指出，交通局除擴大取締外，也鼓勵民眾檢舉，民眾若占用充電車格，無「充電」行為，可處600元以上、1200元以下罰鍰，請務必遵守規定。

中市停管處表示，民眾進入檢舉頁面後，需特別注意網頁上的*字號欄位必須填寫檢舉人姓名、違規車號、聯絡資訊等，且檢舉照片需包含完整資訊，如專用格位標示牌面、車牌號碼、日期時間等，不可加工後製合成。

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