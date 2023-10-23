台中社宅租金 都發局：提供補貼

中市府推動1萬戶社宅目標，目前總興辦戶數已推升至7362戶。市議員吳佩芸在此次定期會提案，希望能考量承租者收入與負擔能力，制定租金計價標準，社宅入住機制調整為「輪候制」，增進社宅興建、入住時程明確性。都發局長李正偉表示，會針對不同條件申請戶提供補貼優惠，「輪候制」正由中央與地方政府研議配套措施中。

吳佩芸指出，曾多次接獲民眾陳情，認為社宅租金雖已較市價便宜，但單價仍偏高，故此次定期會提案，希望市府在社宅租金定價，改以租者「住得起」為立場設計，採實際收入區間，訂定不同價格，使租金支持不超過家庭所得一定比例，減輕承租者負擔。

吳佩芸也提到，台中社宅中籤率普遍偏低，除梧棲三民社宅外，其他社宅中籤率僅約1至2成，供不應求，市府應參考歐洲各國，如英國、法國等社宅入住機制採「輪候制」，可讓輪候名單上的民眾，對入住時間有較高確定性，也可監督政府興辦社宅狀況。

住在東區温姓市民表示，現階段社宅數量不夠，房價又高，政府單位應積極加速建設，才能根本解決問題。他認為採取「抽籤制」，無法清楚掌握中籤與否，及是否有社宅可住，如果採取「輪候制」，除可讓市府清楚知道當地有多少戶社宅需求，可明定興建目標，盡可能滿足當地需求，也可清楚明確自己往後居住狀況，進而做相關規畫。

都發局長李正偉表示，社宅價格每三年會參考估價師，評估臨近區域價位基準，重新評定價格，另有針對不同條件申請戶，提供補貼優惠，落實居住正義。

至於「輪候制」部分，李正偉說，輪候期間約3至6年，原申請人可能生活條件提升，間接影響當下需求戶數資源；若採「社宅單一輪候制」，可能發生1人申請10處社宅狀況，影響更多申請社宅權益；若採「全市輪候制」，則可能導致分配區位，並非適合申請人所需，故中央與地方政府，現在正積極研議「輪候制」配套措施。

李正偉說，台中目前社宅興辦戶數已達7370戶，加計已編列預算規畫中的6處基地，總計興辦戶數已推升至1萬戶以上，未來加計中央興辦8千戶，共可提供約1.8萬戶社宅，照顧更多青年、弱勢家庭安居台中。