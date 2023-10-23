古墓傳奇再現 彰化「七壙」蓋遊客中心

彰化市八卦山寶山路和虎崗路交會的「七壙」古墓，相傳已有200年歷史，除驚悚故事外，大家樂盛行時，更有樂迷瘋狂前往「逼明牌」。地方期待在「七壙」旁興建遊客中心，歷經5任市長，終於即將上網招標，如進度順利，預定2025年啟用，屆時可結合周遭景點，寫下「七壙古墓傳奇」另一章。

彰化市「七壙遊客中心」規畫為一棟3層樓建築，隔著虎崗路與「七壙」相鄰，除有餐飲服務外，還有室內外活動空間，並設有環形步道，可遠眺八卦山及彰化市風景，總經費5425萬元。

「七壙」古墓相傳在清道光年間，有7名戲班應邀表演酬謝孤魂野鬼，卻被驚嚇逃到現為彰化市草慈埔現址力竭而亡，被收屍合葬在同一墓塜，就是七壙（墓穴）的由來，後人尊稱為「七靈先人」、「七賢仙人」，供人參拜，就如一般百姓公廟。

1984年到1989年間，台灣人瘋大家樂時代，帶有神祕色彩的「七壙」，傳聞有人求明牌中頭彩，吸引樂迷 不分日夜前往朝拜，盯著香爐看香灰「浮字」，有人一夕致富，有人摃龜家破人亡，成了地方茶餘飯後的話題。

大家樂沒落，平時仍有民眾前往泡茶聊天，近年來，彰化東外環開闢，交通更加便利，周邊又有熱門的三清宮步道，土雞城、素食餐廳林立，還設有自行車驛站，「七壙」不再森冷恐怖，逐漸成為旅遊景點。

彰化市桃源里長曹幸財說，「七壙遊客中心」用地原屬農業部林業及自然保育署，由彰化客運承租，再由彰化市公所爭取撥用、籌措經費、規畫設計等程序，歷經5任市長，才可望近日發包，希望如期完工，提供民眾遊憩及聚會使用。